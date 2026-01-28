“85초 남았다”… 지구종말시계, 자정에 가장 근접

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

“85초 남았다”… 지구종말시계, 자정에 가장 근접

최영권 기자
최영권 기자
입력 2026-01-28 18:10
수정 2026-01-28 18:10
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0

미국 BSA, 지난해보다 4초 앞당겨
핵무기 통제 약화·AI 우려 등 반영

이미지 확대
미국 핵과학자회 소속 과학자들이 지난 23일(현지시간) 워싱턴DC 카네기국제평화재단에서 열린 기자회견에서 지구 종말을 가리키는 ‘자정’까지 85초가 남았다고 적힌 시계 모형을 공개하고 있다. 워싱턴DC AP 연합뉴스
미국 핵과학자회 소속 과학자들이 지난 23일(현지시간) 워싱턴DC 카네기국제평화재단에서 열린 기자회견에서 지구 종말을 가리키는 ‘자정’까지 85초가 남았다고 적힌 시계 모형을 공개하고 있다.
워싱턴DC AP 연합뉴스


‘지구종말시계’(Doomsday Clock)가 지구 멸망 시점을 뜻하는 자정에서 85초 전으로 앞당겨졌다. 이는 지구종말시계가 만들어진 1947년 이후 가장 자정에 근접한 시간이다.

미국 핵과학자회(BSA)는 28일(현지시간) 핵보유국인 미국, 중국, 러시아의 공격적인 행보, 핵무기 통제 약화, 우크라이나와 중동의 분쟁, 인공지능(AI)에 대한 우려 등을 세계적 재앙을 초래할 위험 요인으로 꼽으며 지구종말시계를 지난해보다 4초 더 앞당겼다. 자정은 더는 지구에 생명체가 살 수 없는 시점을 뜻한다.

핵과학자회 과학·안보위원회 의장인 대니얼 홀츠 교수는 AI로 인한 잘못된 정보와 가짜뉴스의 증가를 우려하는 한편, “세계가 ‘우리 대 그들’이라는 식의 제로섬 방식으로 분열한다면, 결국 모두가 패배할 가능성이 커진다”고 우려했다.

지구종말시계가 처음 만들어진 1947년에는 자정까지 7분 남아 있었지만, 소련이 핵폭탄 시험에 처음 성공한 1949년 자정 3분 전으로 조정됐다. 인류가 가장 안전했던 해는 미국과 소련이 전략핵무기 감축에 합의한 ‘전략무기감축조약’(뉴스타트)을 체결한 1991년으로, 당시 시간은 자정 17분 전이었다.

최영권 기자
2026-01-29 12면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
지구종말시계가 현재 자정에서 몇 초 전인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
불장인 국내증시에서 여러분의 투자성적은 어떤가요?
코스피가 사상 최고치를 거듭 경신하며 5000선에 바짝 다가섰다. 연초 이후 상승률은 15% 안팎으로, 글로벌 주요 증시 가운데 가장 가파르다. 하지만 개인투자자 수익률은 외국인의 절반에 그치고 있다. 여러분의 수익률은 어떤가요?
1. 수익을 봤다.
2. 손해를 봤다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로