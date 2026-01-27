“‘죽은 형’ 시신이 살아서 돌아왔다고?”…경찰 착오에 ‘멘붕’, 무슨 일

이미지 확대 태국 장례식에 사용되는 조화. 123rf 닫기 이미지 확대 보기 태국 장례식에 사용되는 조화. 123rf

태국에서 한 남성이 집에 돌아왔더니 자신의 장례식이 한창 진행 중이었다. 경찰이 신원을 잘못 파악해 엉뚱한 시신을 그의 것으로 통보한 탓이다.24일(현지시간) 현지 매체 더 타이거 등에 따르면, 태국 사콘나콘주에 사는 펫이라는 이름의 한 남성이 집에 돌아왔을 때 가족들은 깜짝 놀랐다. 그가 죽었다고 믿고 장례를 치르고 있었기 때문이다.앞서 경찰은 지난 18일 신원 미상의 남성 시신을 발견했다. 추위 때문에 숨진 것으로 추정됐다. 경찰은 시신의 주인이 펫이라고 결론 내렸다.시신은 신원 확인과 사인 규명을 위해 콘캔 병원으로 옮겨져 부검을 받았다.경찰은 펫의 가족에게 사망 사실을 알린 뒤 부검이 진행되는 동안 장례를 준비하라고 당부했다.지난 20일 가족들은 집에서 장례 준비를 시작했다. 펫의 남동생은 부검 결과를 확인하기 위해 병원으로 향했다.동생은 형의 등에 문신이 있다는 사실을 기억해냈다. 하지만 시신에는 문신이 없었다. 그는 자신의 기억을 의심하며 부검 결과를 기다리기로 했다.그런데 동생이 병원에 있는 동안 가족에게서 뜻밖의 전화가 걸려왔다. 펫이 살아서 집에 돌아왔다는 소식이었다.재활용품을 되팔아 생계를 꾸리던 펫은 자신의 장례식이 진행 중인 것을 보고 깜짝 놀랐다.그는 쓰레기를 수거하기 위해 며칠씩 집을 비우곤 했다. 경찰의 통보를 받기 전에는 농부아람푸, 콘캔, 로이엣, 마하사라캄 등을 돌며 재활용품을 모으고 있었다.하지만 가족들은 펫에게 오랫동안 연락이 닿지 않자 죽었다고 여긴 것이었다.