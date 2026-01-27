99만원 든 가방, 쓰레기통에 버렸다가 ‘아뿔싸’…3시간 뒤 믿기 힘든 ‘반전’

이미지 확대
크리스마스 쓰레기를 버리다가 핸드백을 함께 내다 버린 영국 여성이 가방과 그 안에 든 500파운드(약 99만원)를 모두 되찾았다. 재활용 센터 직원들이 800톤이 넘는 쓰레기 더미에서 3시간 동안 가방을 찾아낸 끝에 이뤄진 ‘기적’이었다.
26일(현지시간) 데일리메일에 따르면, 영국 웨일스 트레오르키에 사는 트레이시 윌리엄스는 크리스마스 포장지와 포장재를 담은 투명 비닐봉지 10개를 집 밖에 내놨다가 실수로 핸드백을 함께 버렸다.
트레이시는 재활용품 수거 예정일 전날 저녁 주방 조리대 위에서 쓰레기를 분류하고 있었다. 그때 조리대에 핸드백을 내려놓았는데, 거대한 쓰레기 더미 옆이었다.
다음 날 아침 쇼핑을 나가려던 트레이시는 핸드백을 찾을 수 없었다. 마지막으로 가방을 본 장소를 떠올리던 그는 조리대에 두었다가 쓰레기와 함께 버렸을 거라는 끔찍한 생각이 들었다.
트레이시는 “무릎에 힘이 풀렸다”며 “조리대에 가방을 놔둔 채로 남편과 함께 재활용품을 분류했다는 걸 깨달았다”고 말했다.
그는 밖으로 뛰쳐나갔지만 거리는 이미 텅 비어 있었다. 설상가상으로 가방 안에는 어머니 돈과 자신의 돈을 합쳐 500파운드가 들어 있었다.
트레이시는 “평소엔 현금을 거의 갖고 다니지 않는데, 크리스마스 선물로 받은 돈이었다”며 “심장이 멈춘 것 같았다는 표현으로도 부족하다”고 당시 심정을 전했다.
트레이시는 즉시 지방도로 관리팀에 연락했다. 담당자는 “건초더미에서 바늘 찾기나 마찬가지”라며 “크리스마스 때 나온 엄청난 재활용 쓰레기 때문에 더 어려울 것”이라고 답했다.
그 주에 론다 키논 타프 지방의회는 800톤이 넘는 재활용품을 수거했다. 재활용 트럭 28대를 가득 채울 수 있는 양이었다.
그러나 폐기물 서비스 책임자가 트레이시의 요청을 받고 해당 차량을 추적해 재활용품이 버려진 장소를 찾아냈다.
브린 피카 재활용 센터 직원들은 3시간의 수색 끝에 핸드백과 그 안의 현금을 모두 찾아냈다. 문자 그대로 ‘크리스마스 기적’이 일어난 것이다.
트레이시는 수거 직원들에게 감사를 표하며 “직원들의 노력이 나와 우리 가족 모두에게 큰 의미가 있다”고 말했다.
론다 키논 타프 지방의회의 환경 서비스 담당 앤 크리밍스 의원은 “역대 가장 친환경적인 크리스마스를 보냈을 뿐 아니라 기적까지 만들어냈다”면서 “언제나 가로 관리팀과 수거 직원들에게 감사한다. 이들이 가장 바쁜 시기에 열심히 일해준 덕분”이라고 전했다.
