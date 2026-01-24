“왜 춤 안 춰?” 가수 비, 대만서 장애인 팬 재촉 논란…‘오해’의 전말

방금 들어온 뉴스

기사 검색

“왜 춤 안 춰?” 가수 비, 대만서 장애인 팬 재촉 논란…‘오해’의 전말

김성은 기자
김성은 기자
입력 2026-01-24 22:25
수정 2026-01-24 22:25
이미지 확대
가수 비(정지훈). 서울신문DB
가수 비(정지훈). 서울신문DB


가수 비(정지훈)가 대만 콘서트에서 춤을 추지 않는 팬에게 “왜 춤을 안 춰?”라고 물었다가 사과하는 해프닝이 벌어졌다. 청각장애가 있는 팬이 당시 상황을 소셜미디어(SNS)에 공개하자 비는 “배려가 부족했다”며 직접 사과했다.

23일(현지시간) 인디펜던트 등 외신에 따르면, 비는 지난 17일 대만 타이베이 아레나에서 열린 ‘스틸 레이닝: 앙코르’ 투어 공연 중 한 여성 팬을 지목했다.

당시 비는 관객들을 향해 노래하고 춤추라고 독려하던 중, 춤을 추지 않고 휴대폰으로 영상만 찍고 있는 팬을 발견했다.

비는 한국어로 “왜 춤을 안 춰요?”라고 물었고, 현장 통역사가 이를 중국어로 통역했다.

소셜미디어(SNS) 스레드에서 ‘치치’라는 닉네임을 쓰는 이 팬이 직접 올린 영상을 보면, 그는 귀를 가리키는 손짓을 한 뒤 미소를 지으며 말없이 계속 촬영을 이어갔다.

비는 그에게 더 열정적으로 반응해달라고 계속 요청한 뒤 공연을 이어갔다.

이틀 뒤 팬은 비를 태그하며 당시 상황을 설명하는 글을 올렸다.

“춤을 안 춘 게 아니라 비와 통역사가 무슨 말을 하는지 몰랐다. 청각장애가 있어서 입 모양을 읽거나 실시간 자막이 필요하다”고 그는 중국어로 적었다.

비가 일어나서 춤 추라는 뜻으로 ‘업(up), 업(up)’이라는 손짓을 했을 때도 자신에게 ‘더 크게 노래하라’는 뜻으로 오해했다는 것이다.

“비가 불만스럽게 발을 구르며 다시 해보라고 했다”고 팬은 적었다.

“나중에 생각해보니 수화로 알려줄 걸 그랬다. 말 안 듣는 팬으로 오해받을까 봐 걱정됐다”고 그는 말했다. 비가 계속 뭔가를 요구하는데 제대로 반응하지 못하니 불성실한 팬으로 보일까 두려웠다는 뜻이다.

함께 공연을 본 친구 두 명도 청각장애가 있었다.

그러자 비는 지난 20일 중국어로 사과 댓글을 남겼다.

“먼저 당신이 듣지 못한다는 걸 몰라서 정말 미안하다. 배려가 부족했고 생각이 깊지 못했다”고 비는 썼다.

팬이 19일이 생일이라고 적었던 걸 기억하고 축하 인사도 전했다. 비는 “작은 해프닝이 있었지만 우리에게 아름다운 추억이 됐다. 앞으로 공연할 때 모든 면에서 더 신중해야겠다”고 덧붙였다.
김성은 기자
