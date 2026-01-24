[속보] 美 “한국, 北재래식무력 노후화됐어도 침공 위협 경계해야”…새 국방전략

이미지 확대 2026 미 국가방위전략(NDS) 표지 닫기 이미지 확대 보기 2026 미 국가방위전략(NDS) 표지

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국 국방부는 23일(현지시간) 발표한 2026 미 국가방위전략(NDS)에서 ‘아메리카 퍼스트’(미국 우선주의)를 기반으로, 외부 위협 대응보다 미국 본토 방어와 내부 안보를 최우선 순위로 설정했다. 중국과의 경쟁을 의식하며 동맹국의 방위비 부담 확대를 요구했다.한반도 문제와 관련해서도 “우리의 동맹국과 파트너 국가들은 집단 방위의 부담을 공정하게 분담해야 한다”며, 자체 방어에 대한 주된 책임을 지도록 장려하는 데 우선순위를 둘 것이라고 강조했다.미 국방부는 NDS에서 “한국은 높은 국방비 지출과 탄탄한 방위산업, 의무적 징병제를 바탕으로 한 강력한 군사력을 보유하고 있다”며 “제한적이지만 필수적인 지원만으로도 북한을 억제하는데 주된 책임을 질 수 있다”고 평가했다.한국 또한 북한으로부터 직접적이고 명백한 위협에 직면해 있는 만큼, 그렇게 할 의지가 있다고도 주장했다.그러면서 “이러한 책임 균형의 전환은 한반도에서의 미군 태세를 현대화하려는 미국의 이익과 일치한다”고 강조했다.미 국방부는 “이러한 방식으로 우리는 미국의 국방 우선순위에 더욱 부합하는, 더욱 강력하고 상호 이익이 되는 동맹 관계를 확보하여 지속적인 평화를 위한 토대를 마련할 수 있다”고 했다.그러면서 “미군의 지원은 필수적이지만 제한적일 것이다. 동시에, 우리는 동맹국과 파트너 국가들이 집단 방위의 부담을 더 많이 분담할 수 있도록 최대한 지원할 것”이라고 밝혔다.아울러 미 국방부는 NDS에서 “북한은 미국은 물론 한국과 일본에 직접적인 군사적 위협을 가하고 있다”고 평가했다.또한 북한의 대규모 재래식 전력은 대부분 노후화됐거나 제대로 관리되지 않고 있지만, 한국은 북한의 침공 위협에 대비하여 경계를 늦추지 않아야 한다고 지적했다.미 국방부는 “북한의 미사일 전력 역시 한국과 일본의 목표물을 재래식 무기, 핵무기, 기타 대량살상무기로 타격할 수 있는 능력을 갖추고 있다”고 분석했다.특히 북한의 핵전력은 규모와 기술력 향상을 통해 미국 본토를 위협할 수 있는 능력을 점점 더 강화하고 있다며 “미국 본토에 대한 명백하고 현존하는 핵 공격의 위험”이라고 규정했다.