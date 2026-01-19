스페인 고속열차 충돌… 최소 21명 참변

부상자 100여명… 희생 늘어날 듯

“작년 보수 구간서 탈선, 너무 이상”

이미지 확대 18일(현지시간) 스페인 남부 코르도바주에서 발생한 고속열차 충돌사고 현장에서 구조대원들이 사고를 수습하고 있다.

엑스(X) 캡처 닫기 이미지 확대 보기 18일(현지시간) 스페인 남부 코르도바주에서 발생한 고속열차 충돌사고 현장에서 구조대원들이 사고를 수습하고 있다.

엑스(X) 캡처

2026-01-20 14면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

스페인에서 18일(현지시간) 고속열차 두 대가 정면충돌해 최소 21명이 숨지는 대형 사고가 발생했다.스페인 철도공사(ADIF)는 이날 남부 말라가에서 마드리드로 향하던 고속열차가 출발한 지 약 10분만인 오후 6시 40분쯤 코르도바주 아다무스 마을 인근에서 탈선해 다른 선로를 침범하면서 시속 200㎞ 속도로 마주 오던 맞은편 열차와 충돌했다고 발표했다.오스카르 푸엔테 교통부 장관은 사고로 21명이 사망했으며, 희생자가 더 늘어날 수 있다고 발표했다. 사고 후 병원에 75명이 입원했으며 이 가운데 15명이 위중한 상태인 것으로 알려졌다. 외신들은 100명이 넘는 사람이 부상을 당했다고 전했다.사고로 일부 객차는 수미터 밖으로 떨어져 완전히 뒤집혔다. 구조대원들은 열차의 뒤틀린 잔해 안에서 승객들을 구조하는 데 큰 어려움을 겪기도 했다.스페인 현지 언론은 두 열차에 총 400명이 탑승한 것으로 추정된다고 보도했다. 먼저 탈선한 열차는 민영 철도사 ‘이리오’ 소속 열차로, 사고 당시 열차에 약 300명의 승객이 타고 있었다. 맞은편에서 다가오던 열차는 국영 철도사 ‘렌페’가 운영하는 열차로 약 100명이 타고 있었다.당국은 사고 경위를 파악하는데 최소 한 달이 걸릴 것이라고 예상했다. 푸엔테 교통장관은 “열차가 지난해 5월 보수 공사를 마친 직선 구간에서 탈선했고, 탈선한 열차도 운행을 시작한 지 4년도 되지 않은 신형이다. 이번 사건은 정말 이상하다”고 전했다.사고 직후 마드리드와 안달루시아를 오가는 모든 철도 운행은 중단됐다.