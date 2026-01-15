이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
미국-덴마크 ‘그린란드 동상이몽’… 1시간 만에 고위급 협상 종료
도널드 트럼프 미국 대통령이 병합 야욕을 드러낸 덴마크 자치령 그린란드 문제를 논의하기 위해 미국을 찾은 비비안 모츠펠트(왼쪽 첫 번째) 그린란드 외무장관과 라르스 뢰케 라스무센(왼쪽 두 번째) 덴마크 외무장관이 14일(현지시간) 워싱턴DC 국회의사당에서 연방 상원의 ‘북극 코커스’ 소속 의원들과 만나 대화하고 있다. 두 장관은 의원들을 만나기 전 백악관에서 JD 밴스 미 부통령, 마코 루비오 국무장관과 1시간 동안 고위급 협상을 진행했으나 접점을 찾지 못했다. 라스무센 장관은 회담 후 기자들에게 그린란드를 둘러싼 “근본적인 이견이 있다”고 밝혔다. 다만 미국과 덴마크·그린란드 양측은 이견을 해소하기 위해 실무 그룹을 구성하기로 했다.
워싱턴DC AP 연합뉴스
워싱턴DC AP 연합뉴스
도널드 트럼프 미국 대통령이 병합 야욕을 드러낸 덴마크 자치령 그린란드 문제를 논의하기 위해 미국을 찾은 비비안 모츠펠트(왼쪽 첫 번째) 그린란드 외무장관과 라르스 뢰케 라스무센(왼쪽 두 번째) 덴마크 외무장관이 14일(현지시간) 워싱턴DC 국회의사당에서 연방 상원의 ‘북극 코커스’ 소속 의원들과 만나 대화하고 있다. 두 장관은 의원들을 만나기 전 백악관에서 JD 밴스 미 부통령, 마코 루비오 국무장관과 1시간 동안 고위급 협상을 진행했으나 접점을 찾지 못했다. 라스무센 장관은 회담 후 기자들에게 그린란드를 둘러싼 “근본적인 이견이 있다”고 밝혔다. 다만 미국과 덴마크·그린란드 양측은 이견을 해소하기 위해 실무 그룹을 구성하기로 했다.
워싱턴DC AP 연합뉴스
2026-01-16 10면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
백악관 고위급 협상에서 그린란드 문제에 대한 접점을 찾았는가?