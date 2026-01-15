“교수형 없다” 꼬리 내린 이란… 트럼프 “상황 볼 것” 긴장 고조

사형 집행 미뤘지만 전운 여전

미국이 유혈 사태가 이어지는 이란에 군사 개입 가능성을 경고한 이후 이란이 당분간 반정부 시위대에 대한 사형 집행 계획이 없다고 밝혔다. 미국의 압박에도 이란 정부가 한때 자국 영공을 폐쇄하고, 여러 국가가 자국민에게 이란에서 철수하라고 촉구하고 나서면서 긴장 수위는 한층 높아지고 있다.아바스 아라그치 이란 외무장관은 14일(현지시간) 미 폭스뉴스와의 인터뷰에서 “오늘이나 내일 중으로 교수형이 집행되는 일은 없을 것”이라며 “교수형 계획은 전혀 없다는 것을 확신한다”고 밝혔다. 앞서 이란 사법 당국은 구금된 시위대에 대한 신속 재판과 사형 집행을 예고한 바 있다. 아라그치 장관의 발언은 도널드 트럼프 미 대통령이 전날 이란 정권이 시위대를 교수형에 처하면 “매우 강력한 조치를 취할 것”이라고 언급한 뒤 나왔다.이날 트럼프 대통령은 백악관에서 열린 서명식 행사에서 ‘이란 측 중요한 소식통’을 인용해 “이란에서 (시위대) 살해가 중단됐다고 들었다”며 “사형 집행 계획도 없고, 실제로 집행된 사형도 없다”고 말했다. 시위대 중 처음으로 사형 선고를 받은 이란 청년 에르판 솔타니(26)의 형도 집행되지 않은 것으로 전해졌다. 솔타니의 가족과 소통해 온 인권 단체 헹가우는 이날 예정됐던 사형 집행이 연기됐다고 CBS에 전했다.다만 미국의 군사 개입 가능성은 여전히 남아 있다. 트럼프 대통령은 이날 기자들에게 이란에 대한 군사 행동 가능성을 배제하지 않겠다고 밝히며 “상황을 지켜보겠다”고 말했다. 뉴욕타임스에 따르면 미 고위 당국자는 트럼프 대통령의 군사 행동 명령 여부는 이란 보안 당국의 향후 조치에 달려 있다고 밝혔다.이런 가운데 이란 정부가 ‘공중 임무’를 이유로 돌연 자국 영공을 약 5시간 동안 폐쇄하면서 일대 긴장이 고조됐다. 미 국방부가 남중국해에 배치됐던 항모전단을 중동이 포함된 중부사령부 작전책임구역(AOR)에 전진 배치 중이라는 소식과 맞물려 공습이 임박한 것 아니냐는 관측을 낳았다.한편 안전 우려가 제기되면서 여러 국가는 자국민을 상대로 이란 여행을 자제하고, 이란에서 즉시 출국할 것을 촉구하고 있다. 영국은 테헤란 주재 대사관을 임시 폐쇄했으며, 프랑스도 자국 대사관에서 비필수 인력을 철수시킨 것으로 전해졌다. 이탈리아와 스페인, 폴란드, 인도는 이란에 체류하는 자국민에게 떠날 것을 권고했다.