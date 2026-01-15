트럼프, 中 재수출 엔비디아 칩에 ‘25% 통행세’… 한국도 긴장

‘반도체 25% 관세’ 포고문 서명

워싱턴DC AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프(앞) 미국 대통령이 14일(현지시간) 워싱턴DC 백악관에서 연방 학교 급식 프로그램에 참여하는 공립학교들이 학생들에게 저지방 우유가 아닌 일반 우유를 제공할 수 있게 하는 내용의 법안에 서명하고 있다. 트럼프 대통령은 이날 미국으로 수입됐다가 다른 나라로 재수출되는 반도체에 대해 25%의 관세를 부과하는 내용의 포고문에도 서명했다.

워싱턴DC AP 연합뉴스

2026-01-16 2면

도널드 트럼프 미국 대통령이 14일(현지시간) 자국을 경유해 재수출되는 엔비디아 반도체 등에 25%의 관세를 물리는 포고문에 서명하고 조만간 반도체 전반으로 관세 조치를 확대할 것이라고 예고했다. 그간 미뤄 왔던 반도체 관세를 대대적으로 도입할 가능성을 공식적으로 밝힌 것이다. 대미 3대 수출 품목인 반도체 관세가 현실화될 가능성이 커지면서 정부는 긴급회의를 열고 대책 마련에 나섰다.트럼프 대통령은 이날 엔비디아의 인공지능(AI) 칩 H200과 AMD의 MI325X 등 특정 반도체에 대해 25%의 관세를 부과하는 포고문에 서명했다. 단 미국 내수용 등의 제품에는 관세가 부과되지 않고 재수출 상품만 적용된다. 엔비디아의 AI 칩은 사실상 전량이 대만 TSMC에서 생산돼 미국으로 오고 있고 미국 내에서 쓰이지 않는 물량은 ‘수입 후 재수출’ 절차를 거쳐 다른 나라로 간다. 따라서 이번 관세 부과는 일종의 ‘통행세’ 성격이며 15일 0시 1분(한국시간 오후 2시 1분)을 기해 발효됐다.이번 관세 부과는 사실상 중국을 겨냥한 조치다. 미국은 조 바이든 정부 시절부터 중국에 고성능 AI 칩 수출을 금지했는데 트럼프 대통령은 지난달 H200의 중국 판매를 승인했다. 대신 엔비디아가 중국 내 매출의 25%를 미국 정부에 지급한다는 조건을 내걸었고 이날 관세 부과 포고문을 통해 절차를 완료한 것이다.백악관은 또 팩트시트를 통해 “대통령이 가까운 시일 내에 반도체 및 파생 제품 수입에 대해 더 광범위한 관세를 부과할 수 있다”고 밝혀 조치가 확대될 가능성을 예고했다. 대신 기존에 발표한 것처럼 자국 제조업을 장려하기 위한 관세 상쇄 프로그램도 시행할 수 있다고 덧붙였다. 미국에 투자하는 기업에 대해선 관세를 면제할 수 있다는 취지다.김정관 산업통상부 장관은 긴급회의를 열고 미국의 관세 부과 움직임과 관련한 대책을 논의했다. 방미 중인 여한구 통상교섭본부장은 이날 귀국할 예정이었으나 미국의 반도체 관련 포고문이 한국 기업에 미치는 영향을 파악하기 위해 일정을 연기했다. 산업부는 이어 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 반도체 주요 기업들을 긴급 소집하고 미국의 관세 조치에 따른 영향을 분석하고 대응 전략을 논의했다.국내 반도체 업계도 촉각을 곤두세우고 있다. 엔비디아의 AI 반도체에는 SK하이닉스와 삼성전자가 생산한 고대역폭메모리(HBM)가 탑재되고 있다. 업계에선 이번 조치가 당장 국내 기업에 미칠 직접적인 영향은 제한적일 것으로 보고 있다. 지난해 11월 한미 관세 세부 협상 결과에 따라 우리나라 반도체가 대만, 일본, 유럽연합(EU) 등에 비해 불리하지 않은 최혜국 대우를 약속받은 점도 긍정적 요인으로 꼽힌다. 다만 향후 관세 적용 범위와 강도가 확대될 가능성에 대해서는 예의주시하고 있다. 한 업계 관계자는 “관세 부담이 글로벌 반도체 가격 상승으로 전가될 경우 수요 위축으로 이어질 수 있다”고 말했다.