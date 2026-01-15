눈더미 속 튀어나온 ‘사람 팔’ 하나…달려가서 덮썩 잡았더니 ‘아찔’

이미지 확대 마테오 질라(37)가 지난 10일 스위스 엥겔베르크에서 스키를 타다 눈 속에 튀어나온 팔을 발견하고 구조에 나선 모습. 케이터 뉴스 닫기 이미지 확대 보기 마테오 질라(37)가 지난 10일 스위스 엥겔베르크에서 스키를 타다 눈 속에 튀어나온 팔을 발견하고 구조에 나선 모습. 케이터 뉴스

스위스 스키장에서 눈사태로 파묻힌 스키어를 극적으로 구조한 영상이 화제가 됐다. 최근 한 달간 유럽 전역에서 눈사태로 최소 17명이 숨지면서 안전 장비 없이 위험 지역을 찾는 스키어들에 대한 우려가 커지고 있다.13일(현지시간) 데일리메일 등 외신에 따르면, 광고·콘텐츠 제작 총괄인 크리에이티브 디렉터로 일하는 마테오 질라(37)는 지난 10일 스위스 엥겔베르크에서 스키를 타던 중 눈 속에서 튀어나온 팔을 발견했다.마테오는 스키어가 눈에 완전히 파묻힌 것을 깨닫고 곧바로 달려가 최대한 빠르게 눈을 파냈다.영상에는 “지금 갑니다. 괜찮을 거예요!”라고 외치며 파묻힌 스키어를 안심시키는 마테오의 목소리가 담겼다. 눈 위로 팔을 흔들고 있던 스키어를 향해 그는 깊은 눈을 헤치고 급히 나아갔다.마테오는 가장 먼저 남성의 얼굴에 쌓인 눈을 치워 숨을 쉴 수 있게 한 뒤 나머지 부분을 계속 파냈다. 스키어는 부상 없이 무사히 구조됐다.마테오는 나중에 이 영상을 온라인에 올렸고, 많은 사람이 그의 영웅적인 행동을 칭찬했다.마테오는 “그날 엥겔베르크에는 40~50㎝의 눈이 내렸다”며 “멀리서 스키 없이 걸어 올라가는 사람을 보고 스키를 잃어버린 줄 알고 찾아주려 갔다”고 말했다.그는 “그런데 고개를 돌리니 눈 속에서 발이 튀어나와 있었다”며 “바로 달려가 얼굴과 입에 쌓인 눈부터 치우고 말을 걸어 다친 곳이 없는지 확인했다”고 설명했다.마테오는 “부상이 없는 걸 확인한 뒤 천천히 몸의 눈을 제거했다”며 “나중에 알고 보니 스키를 타고 내려오다 작은 덤불을 못 보고 넘어져 눈에 파묻혔다고 한다”고 전했다.그는 “그 때 가장 중요한 건 그 사람의 목숨을 구하는 것이었다”고 덧붙였다.최근 한 달간 유럽에서 눈사태로 최소 17명이 숨졌다. 지난 주말에만 8명이 목숨을 잃으면서 지역 당국은 ‘극도 위험’ 수준의 경보를 내렸다.프랑스 남동부 라플라뉴 리조트에서는 11일 50대 영국인 남성이 스키장 밖 구역을 타다 눈사태에 휩쓸렸다. 리조트가 오후 1시 57분 신고를 받고 즉각 구조대를 투입했지만, 남성은 깊이 파묻힌 채 발견돼 숨진 상태였다.같은 날 오스트리아 티롤주 베어베르크산에서도 여성 스키어가 눈사태를 만났다. 위독한 상태로 병원에 옮겨졌으나 끝내 숨을 거뒀다.이탈리아 북부 아오스타에서는 10일 남성 1명이 푸앵트 드 라 피에르 인근에서 눈사태에 휩쓸려 숨졌다.잇따른 참사에 유럽 당국은 4~5단계(높음·극도) 눈사태 경보를 거듭 내렸다. 각국은 최대한 조심하고 스키장 밖 구역 출입을 자제해 달라고 당부했다.