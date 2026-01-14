“이란군 테러단체 지정 검토”… EU, 추가 제재 압박 꺼냈다

서방국 유혈사태 대응 나서

서방 주요국들이 유혈사태가 벌어지고 있는 이란 반정부 시위와 관련, 이란 당국에 대한 추가 제재에 나서고 있다.폴리티코 유럽판은 13일(현지시간) 유럽연합(EU)이 이란 신정체제 보위 조직인 이슬람혁명수비대(IRGC)를 테러단체로 지정하는 방안을 논의하고 있다고 보도했다.EU는 국내 시위 진압과 해외 군사작전 등을 이유로 혁명수비대 일부 지휘부 인사를 자산동결과 EU 입국금지 등 제재 명단에 올려놓고 있다. 그러나 혁명수비대 활동에 대해서는 테러 공격으로 간주할 수 있는 법적 근거가 부족하고 이란과 서방의 핵협상에 악영향을 미칠 수 있어 조직 자체를 테러단체로 지정하지는 않고 있었다.카야 칼라스 EU 외교안보 고위대표는 독일 베를린을 방문한 자리에서 “EU는 이미 인권 침해와 핵확산, 러시아에 대한 전쟁 지원에 책임이 있는 이들을 광범위하게 제재하고 있다”며 최근 시위 탄압과 관련해 추가 제재를 논의하고 있다고 밝혔다.아울러 유럽의회는 이번 사태와 관련해 이란 외교관들의 유럽의회 건물 출입을 금지했다.영국도 이란에 대한 추가 제재를 예고했다. 이베트 쿠퍼 영국 외무장관은 이날 하원에서 “끔찍하고 잔혹한 이란 시위자 살해를 가장 강력한 언어로 규탄하며, 이란 당국에 자국민의 기본권과 자유를 존중하라고 요구한다”고 밝혔다. 이어 “이란에 대해 전면적이고 추가적인 제재 및 산업 부문별 조치를 이행하기 위한 법안을 마련할 것”이라고 했다.