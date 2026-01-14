트럼프 “이란 시위대여 정부 점령하라, 곧 지원” 군 개입 초읽기

‘강경 대응’ 무게 싣는 美 정부

2026-01-15

이란 반정부 시위가 갈수록 참혹한 유혈 사태로 번지자 도널드 트럼프 미국 대통령이 군사개입과 같은 강경 대응에 무게를 싣고 있다. 트럼프 대통령은 앞서 이란 당국으로부터 협상 연락을 받았다고 밝힌 뒤 회담 가능성을 시사했으나 이를 철회했다고 밝히며 이란 시위대에 곧 지원이 닿을 것이라고 밝혔다.트럼프 대통령은 13일(현지시간) 소셜미디어(SNS) 트루스소셜에 올린 글에서 “이란의 애국자들이여, 계속 시위하라. 여러분의 (정부) 기관들을 점령하라”고 시위를 촉구하는 한편 “(여러분을) 살해하고 학대하는 이들의 이름을 남겨라. 그들은 큰 대가를 치를 것”이라며 이란 지도부에 대한 경고를 날렸다. 영국 일간 가디언은 이러한 발언과 관련해 “트럼프 대통령이 이란에 대한 군사 행동을 준비하고 있을 가능성을 시사하는 가장 확실한 신호”라고 분석했다.앞서 백악관은 외교적 해결과 군사 개입을 모두 검토하고 있다고 밝혔지만, 트럼프 대통령의 발언은 강경책으로 기운 것이라는 해석을 낳았다. 트럼프 대통령은 이날 CBS 인터뷰에서 이란 정부가 시위대에 대한 교수형을 집행할 가능성과 관련해 “그들이 그런 일을 한다면 우리는 매우 강력한 조치를 취할 것”이라며 군사 작전을 시사했다. 그는 이란에서의 최종 목표가 “이기는 것”이라며 최근 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령 축출과 집권 1기 당시 이슬람혁명수비대 쿠드스군 사령관이었던 가셈 솔레이마니에 대한 암살 작전 등을 언급했다.이런 가운데 트럼프 대통령의 중동 특사인 스티브 위트코프가 최근 이란 팔레비 왕조 마지막 샤(국왕)의 아들로서 현재 미국에 망명 중인 레자 팔레비 왕세자와 비밀 회동을 한 것으로 알려졌다. 미 인터넷 매체 악시오스는 미 고위 당국자의 말을 인용해 이란의 시위가 격화되는 국면에서 트럼프 행정부와 이란 야권 지도자 간의 첫 고위급 회담이라며 이같이 전했다.이에 미국이 이란 신정 정권의 붕괴 가능성에 대비해 사전 작업에 나선 것 아니냐는 해석이 나온다. 팔레비 왕세자는 최근 이란 반정부 시위에 대한 미국의 조속한 개입을 촉구하며, 자신이 정권 교체 이후 이란에서 정치적 역할을 맡을 수도 있다는 뜻을 밝힌 바 있다. 이란 시위 현장에서도 팔레비 왕조의 부활을 지지하는 구호가 연일 터져 나오고 있다.한편 이란 당국의 인터넷·통신 차단으로 실제 사망자 수 파악이 어려운 가운데, 외신이 전한 사망자 수치는 폭증하고 있다. 영국에 본부를 둔 반체제 매체 이란인터내셔널은 이날 “지난 8~9일 이틀에 걸쳐 이란 현대사에서 최대 규모의 학살이 자행돼 최소 1만 2000명이 사망했다”고 보도했다. CBS는 이란 내부 소식통을 인용해 최소 1만 2000명, 많게는 2만명에 달하는 사람이 사망했다고 전했다. 뉴욕타임스는 익명을 요구한 이란 보건부 관계자들을 인용해 사망자가 3000명에 이른다고 보도했다.