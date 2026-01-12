[속보] 케데헌 ‘골든’, 美 골든글로브 주제가상 수상

방금 들어온 뉴스

김성은 기자
입력 2026-01-12 11:10
수정 2026-01-12 11:26
넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’
넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’


K팝을 소재로 한 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)의 주제곡 ‘골든’이 12일(한국시간) 골든글로브 주제가상을 차지했다.

이날 미국 캘리포니아주 베벌리힐스에서 개최된 제83회 골든글로브 시상식에서 골든은 경쟁작 ‘아바타: 불과 재’, ‘씨너스: 죄인들’, ‘위키드: 포 굿’, ‘트레인 드림스’를 모두 누르고 영예를 거머쥐었다.

무대에 오른 작곡가 겸 가수 이재는 눈물을 흘리며 소감을 전했다.

이재는 “어린 시절 ‘아이돌’이라는 꿈 하나만 보고 10년간 쉬지 않고 달려왔지만, 목소리가 부족하다는 평가에 거절당했다”고 회상했다.

그는 “그 상처를 치유하기 위해 노래와 음악에 매달렸고, 그렇게 지금 이 자리에 서게 됐다”며 “힘든 시간을 겪는 모든 이들이 자신을 받아들이고 극복하도록 돕는 노래의 일부가 됐다”고 말했다.

케데헌은 이날 애니메이션상과 박스오피스 흥행상 후보에도 이름을 올렸다.

넷플릭스가 지난 6월 선보인 이 작품은 누적 시청수 3억회를 돌파하며 넷플릭스 역대 영화와 쇼를 통틀어 최다 시청 기록을 세웠다.

작중 캐릭터 헌트릭스가 노래한 주제곡 골든은 애니메이션 OST 사상 최초로 빌보드 ‘핫 100’ 정상에 오르며 전 세계적인 신드롬을 일으켰다.
김성은 기자
