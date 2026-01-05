“곧 귀중품 잃을 운세요”…손님 물건 ‘직접 훔쳐’ 예언 적중한 점쟁이

이미지 확대 타로 카드를 들고 있는 점쟁이의 손. 123rf 닫기 이미지 확대 보기 타로 카드를 들고 있는 점쟁이의 손. 123rf

태국에서 점쟁이가 손님에게 “곧 귀중품을 잃을 것”이라고 ‘예언’한 뒤 그 자리에서 손님의 휴대전화를 훔치는 황당한 사건이 발생했다. 자신의 예언을 스스로 실현한 셈이다.1일(현지시간) 현지 매체 카오솟에 따르면, 태국 촌부리주 파타야 남부 왓차이몽콜 사원 맞은편에서 점쟁이 우돔삽 무앵캐우(38)가 손님의 아이폰13 프로를 훔친 혐의로 체포됐다.사건은 1월 1일 오전 6시 6분쯤 발생했다. 피해자 핌(19)은 새해를 맞아 거리에 앉아 있던 점쟁이에게 운세를 봐달라고 했다.우돔삽은 노인처럼 옷을 입고 말투를 흉내 내며 인도에 돗자리를 깔고 앉아 지나가는 행인들에게 점을 보라며 호객했다. 핌은 그를 불쌍히 여겨 점을 보기로 했다.카드로 운세를 보던 우돔삽은 핌에게 “곧 불운이 닥치고 귀중품을 잃을 것”이라고 말했다.그는 액운을 막으려면 추가 비용을 내라고 권했지만, 핌은 필요 없다며 거절했다.이윽고 숙소로 돌아가려던 핌은 점괘를 보며 옆에 놔뒀던 자신의 아이폰이 사라진 것을 발견했다. 우돔삽은 자신의 예언이 적중했다고 자랑하면서 도둑 생김새까지 설명했다.수상하게 여긴 핌은 구조대원과 시민들에게 도움을 요청해 점쟁이의 소지품을 확인했다. 그 결과 우돔삽의 갈색 어깨 가방 안에서 2만 바트(약 92만원) 상당의 아이폰이 발견됐다.증거가 드러나자 우돔삽은 범행을 인정했다. 그는 경찰에게 “처음 저지른 일이고 새해를 맞아 돈이 필요했다”며 용서를 구했다. 핌에게도 고소를 취하해달라고 애원했다.하지만 핌은 다른 사람들이 또 피해를 보면 안된다면서 법적 조치를 고수했다.경찰은 우돔삽을 체포하고 압수한 휴대전화와 점 보는 도구들을 증거물로 확보했다. 현재 태국 법에 따라 기소 준비를 진행 중이다.