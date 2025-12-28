美·우크라 ‘종전 담판’… 러 “건설적 협상 안 될 것” 미리 퇴짜

젤렌스키, 트럼프와 새 구상안 논의

2025-12-29 10면

도널드 트럼프 미국 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 28일(현지시간) 미국과 우크라이나가 마련한 새 종전안을 두고 담판에 나선다. 러시아는 미국과 우크라이나의 회담을 앞두고 우크라이나가 건설적인 협상에 나설 준비가 돼 있지 않다고 비난하며 종전안에 대한 거부 입장을 미리 드러냈다.외신에 따르면 트럼프 대통령은 이날 오후 젤렌스키 대통령과 회담을 갖고 종전 방안을 논의한다. 앞서 미국은 러시아의 요구 사항이 대거 반영된 28개항 종전안 초안을 제시했으나, 우크라이나와 유럽 주요국이 반발한 바 있다. 이에 우크라이나는 유럽과 함께 미국의 제안을 수정해 20개 항목의 새 구상안을 역제안했고, 지난 24일 우크라이나는 미국과 논의한 20개항 종전안 최신판을 공개했다.젤렌스키 대통령은 트럼프 대통령과의 이번 회담에서 새 종전안과 안전 보장 문제, 전후 재건 문제를 논의할 것이라며 “20개 항목 평화안의 90%가 준비됐다. 새해가 오기 전에 많은 것이 결정될 수 있다”고 밝혔다. 트럼프 대통령은 폴리티코와의 인터뷰에서 “내가 승인하기 전까지는 그(젤렌스키)는 아무것도 가질 수 없다”면서도 생산적인 회담에 대한 기대감을 드러냈다.트럼프 대통령의 기대와는 달리 러시아는 미국과 우크라이나가 마련한 종전안을 받아들일 수 없다는 입장이다. 세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 이날 공개된 타스통신과의 인터뷰에서 “젤렌스키 정권이 건설적인 대화에 나설 준비가 돼 있지 않다는 것을 안다”며 “이 정권은 우리나라의 민간 기반 시설을 겨냥한 사보타주(파괴공작)로 민간인을 공포에 떨게 하고 있다”고 주장했다. 새 종전안에 대한 거부 의지를 표명한 셈이다. 러시아는 앞서 지난 26일에도 우크라이나가 공개한 새 종전안에 대해 미국과 러시아 간 협상 내용과는 완전히 다르다며 반발했다.종전 협상의 핵심 쟁점으로 꼽히는 영토 문제와 관련해 러시아는 우크라이나가 동부 도네츠크에서 군대를 완전히 철수하고, 돈바스 지역 영토를 할양할 것을 요구하고 있다. 우크라이나는 현재 전선에서 전투를 중단하기를 바라는 입장이다.한편 러시아는 전날 드론 500대와 미사일 40발로 우크라이나 키이우의 에너지·민간 시설을 공격했다. 종전안을 두고 가장 민감한 영토 문제에 관한 미국과 우크라이나 간 견해차가 여전히 존재하는 상황에서 우크라이나의 양보를 압박하기 위해 군사 행동에 나선 것으로 보인다.