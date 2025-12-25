이미지 확대
아기 예수상 품은 교황
레오 14세(가운데) 교황이 24일(현지시간) 바티칸 성베드로대성당에서 성탄 전야 미사를 주재하던 중 미사 말미에 아기 예수상을 들어 보이고 있다. 교황은 성탄절이 거처가 없어 마굿간에서 태어난 예수 그리스도의 탄생을 축하하는 기독교 축일임을 강조하면서 도움이 필요한 이들을 외면하지 말라고 강조했다.
바티칸 AFP 연합뉴스
2025-12-26 10면
