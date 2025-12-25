방송 불발된 ‘美이민자 추방’ 보도… SNS에선 다 본다?

방영 직전 돌연 취소된 CBS ‘60분’

캐나다 스트리밍 플랫폼서 유출

뒤늦게 지웠지만 온라인에 퍼져

이미지 확대 미국 이민자 추방 관련 내용을 다뤄 방송이 취소됐지만 소셜미디어(SNS)를 통해 유출된 미국 시사프로그램 ‘60분’의 해당 방송 장면.

엑스(X) 캡처 닫기 이미지 확대 보기 미국 이민자 추방 관련 내용을 다뤄 방송이 취소됐지만 소셜미디어(SNS)를 통해 유출된 미국 시사프로그램 ‘60분’의 해당 방송 장면.

엑스(X) 캡처

2025-12-25 10면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

방송이 불발된 미국 시사프로그램의 이민자 추방 관련 보도가 한 캐나다 방송사의 스트리밍 플랫폼을 통해 노출되는 일이 벌어졌다.23일(현지시간) AP통신, CNN 등에 따르면 미 CBS방송의 간판 시사프로그램 ‘60분’의 방송권을 가진 캐나다 글로벌TV의 스트리밍 플랫폼에서 60분의 이민자 추방 보도 영상이 공개됐다. 글로벌TV 측이 뒤늦게 삭제했으나 이미 영상은 소셜미디어(SNS)와 온라인 커뮤니티 등을 통해 퍼진 뒤였다. CBS 측은 글로벌TV가 해당 영상을 스트리밍 플랫폼에 “실수로 올렸다”고 전했다. 이어 “(CBS의 모회사인) 파라마운트의 콘텐츠 보호팀이 무단으로 게시된 영상에 대한 삭제 절차를 진행 중”이라고 밝혔다.CBS는 앞서 지난 21일 방송 예정이었던 60분의 이민자 추방 보도를 방송 3시간 전 취소시키며 논란이 됐다. 60분은 도널드 트럼프 대통령의 강경한 이민 정책에 따라 추방당해 엘살바도르의 악명높은 ‘테러범수용센터’(CECOT)에 수용된 베네수엘라 출신 이민자들의 학대 경험담을 내보낼 예정이었다.이번에 공개된 영상에서는 범죄 기록이 없는데도 트럼프 행정부 시절 강제 추방된 베네수엘라 남성 2명이 CECOT에서 고문과 구타, 성적 학대를 당했다고 증언했다. 취재를 담당한 샤린 알폰시 기자는 베개와 깔개, 담요 없이 4단으로 쌓인 침대, 24시간 꺼지지 않는 불 등 CECOT의 열악한 환경에 대해서도 지적했다. 또 알폰시 기자는 추방된 남성 중 폭력 범죄로 유죄 판결을 받은 사람은 극소수에 불과하다고 짚었다.앞서 CBS는 해당 보도와 관련해 “추가 취재가 필요하다”며 방송을 보류했다고 밝혔으나 제작진은 “편집 기준이 아닌 정치적 판단에 따라 취소한 것”이라며 반발한 바 있다. 보도 취소 결정은 신임 편집국장인 바리 와이스가 주도했는데, 그는 해당 보도에 대해 백악관 고위 인사의 반론 인터뷰를 포함시키라며 대폭적인 수정과 추가 취재를 요구한 것으로 알려졌다.