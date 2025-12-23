러시아 고위급 장성 차량 폭발… “배후는 우크라이나 정보기관”

1년 동안 모스크바서 세 번째 사망

종전 협상 국면 속 테러 영향 주목

2025-12-24 10면

러시아 군 장성이 모스크바 한복판에서 차량에 설치된 폭탄테러로 숨졌다. 러시아 당국은 우크라이나 정보기관을 암살 배후로 의심하고 있다.러시아군 총참모부의 파닐 사르바로프 작전훈련국장(중장급)이 22일(현지시간) 오전 6시 55분쯤 모스크바 남부 주택가의 한 주차장에서 차량 폭탄테러로 숨졌다고 러시아 연방수사위원회가 발표했다. 러시아 일간 코메르산트는 사르바로프 국장이 자신의 흰색 기아 소렌토 차량을 운전해 움직이던 중 차 밑에 설치된 폭탄이 폭발했다고 보도했다.수사위는 사르바로프가 현장에서 중상을 입은 뒤 병원으로 후송됐으나 숨졌다고 밝혔다. 그러면서 파손된 차량 영상을 공개했는데, 문 하나와 뒷유리가 날아간 상태였다. 운전석에서 숨진 사르바로프의 혈흔이 발견됐고, 폭발로 인한 잔해들이 주차장 바닥에 흩어져 있었다. 스베틀라나 페트렌코 수사위 대변인은 “이번 살인 사건의 여러 시나리오 중 하나는 우크라이나 정보기관이 범죄를 조직하는 데 관여했을 가능성을 포함한다”고 말했다.우크라이나 정부의 공식 논평은 없었다. 하지만 우크라이나의 비공식 전쟁범죄자 데이터베이스 웹사이트인 ‘미로트보레츠’는 사르바로프에 대한 항목을 업데이트하며 그가 “제거됐다”고 썼다. 지난 1년간 우크라이나가 러시아 군 장성을 겨냥해 모스크바에서 차량 폭탄 테러를 감행한 것으로 추정되는 건 이번이 세번째다. 지난해 12월 이고리 키릴로프 러시아 국방부 화생방전 방어사령관이 폭탄 테러로 숨졌고, 지난 4월에는 러시아군 총참모부 주작전국 부국장인 야로슬라프 모스칼리크 중장이 차량 폭발로 사망했다. 세번째 표적이 된 사르바로프 국장은 러시아군의 훈련과 전투태세 확보를 총괄하는 역할을 담당했다고 가디언은 전했다.특히 이번 테러는 우크라이나 종전을 위한 연쇄 회동이 미국 마이애미에서 이뤄지고 몇 시간 만에 발생했다. 이 때문에 향후 종전 협상에 미칠 영향도 주목된다.한편 내년 2월이면 우크라이나와의 전쟁을 꼬박 5년을 계속하게 되는 러시아가 금융위기를 맞을 수도 있다는 전망이 나왔다. 워싱턴포스트(WP)는 이달 러시아의 원유·가스 부문 수익이 전년 대비 49% 수준으로 급감했다며 미국이 러시아에 새로 부과한 경제 제재의 여파라고 분석했다. 미 재무부는 지난 10월 러시아 대형 석유 기업인 로스네프트·루코일과 이들의 34개 자회사를 제재 명단에 올렸다.