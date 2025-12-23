아들 흉기난동 대신 사과한 부모…무릎 꿇고 “정말 죄송합니다”

이미지 확대 19일(현지시간) 대만 타이베이에서 발생한 흉기난동 사건 용의자 장원(27)의 부모가 23일 현지 과학수사부검센터 앞에서 무릎을 꿇고 사죄하고 있다. 앞서 타이베이에서는 장원이 연막탄을 동원한 무차별 흉기난동을 부려 3명이 숨지고 11명이 다쳤다. 장원은 범행 후 도주하다가 흉기난동을 벌인 건물 옥상에서 뛰어내려 사망했다. 2025.12.23 타이베이 AFP 연합뉴스(대만 CNA 제공) 닫기 이미지 확대 보기 19일(현지시간) 대만 타이베이에서 발생한 흉기난동 사건 용의자 장원(27)의 부모가 23일 현지 과학수사부검센터 앞에서 무릎을 꿇고 사죄하고 있다. 앞서 타이베이에서는 장원이 연막탄을 동원한 무차별 흉기난동을 부려 3명이 숨지고 11명이 다쳤다. 장원은 범행 후 도주하다가 흉기난동을 벌인 건물 옥상에서 뛰어내려 사망했다. 2025.12.23 타이베이 AFP 연합뉴스(대만 CNA 제공)

이미지 확대 19일(현지시간) 대만 타이베이 도심 한복판에서 연막탄과 흉기를 이용한 무차별 공격이 벌어져 용의자를 포함해 4명이 숨지고 11명이 다쳤다. 사진은 타이베이 중앙역 인근에서 첫 범행 후 지하도를 이용해 중산역 인근의 한 호텔방으로 이동하는 모습. 2025.12.20 대만 TVBS 닫기 이미지 확대 보기 19일(현지시간) 대만 타이베이 도심 한복판에서 연막탄과 흉기를 이용한 무차별 공격이 벌어져 용의자를 포함해 4명이 숨지고 11명이 다쳤다. 사진은 타이베이 중앙역 인근에서 첫 범행 후 지하도를 이용해 중산역 인근의 한 호텔방으로 이동하는 모습. 2025.12.20 대만 TVBS

이미지 확대 19일(현지시간) 대만 타이베이 도심 한복판에서 연막탄과 흉기를 이용한 무차별 공격이 벌어져 용의자를 포함해 4명이 숨지고 11명이 다쳤다. 사진 왼쪽은 이날 오후 5시 30분쯤 용의자가 중산역 인근에서 연막탄을 던지는 모습. 오른쪽은 숨진 용의자 장원(27). 2025.12.20 페이스북 닫기 이미지 확대 보기 19일(현지시간) 대만 타이베이 도심 한복판에서 연막탄과 흉기를 이용한 무차별 공격이 벌어져 용의자를 포함해 4명이 숨지고 11명이 다쳤다. 사진 왼쪽은 이날 오후 5시 30분쯤 용의자가 중산역 인근에서 연막탄을 던지는 모습. 오른쪽은 숨진 용의자 장원(27). 2025.12.20 페이스북

이미지 확대 19일(현지시간) 대만 타이베이 도심 한복판에서 연막탄과 흉기를 이용한 무차별 공격이 벌어져 용의자를 포함해 4명이 숨지고 11명이 다쳤다. 사진은 타이베이 중앙역 인근에서 첫 범행 후 중산역 인근의 한 호텔방에서 옷을 갈아입은 용의자가 역 인근과 에슬라이트 백화점에서 두 번째 범행을 저지르는 모습. 2025.12.20 페이스북 닫기 이미지 확대 보기 19일(현지시간) 대만 타이베이 도심 한복판에서 연막탄과 흉기를 이용한 무차별 공격이 벌어져 용의자를 포함해 4명이 숨지고 11명이 다쳤다. 사진은 타이베이 중앙역 인근에서 첫 범행 후 중산역 인근의 한 호텔방에서 옷을 갈아입은 용의자가 역 인근과 에슬라이트 백화점에서 두 번째 범행을 저지르는 모습. 2025.12.20 페이스북

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

대만 타이베이 도심에서 흉기 난동을 벌인 장원(27)의 부모가 공개 석상에서 무릎을 꿇고 사죄했다.AFP통신 등에 따르면 장원의 부모는 23일 타이베이의 법의학 검사·부검 센터 앞에서 취재진 앞에 서 “모든 분들께 사과드린다. 정말 죄송하다”며 “수사에 전적으로 협조하겠다”고 밝혔다.모자와 마스크를 쓴 채 모습을 드러낸 이들은 나란히 무릎을 꿇어 앉은 뒤 여러 차례 허리를 굽혀 사죄했다. 이 장면은 현지 방송사 카메라에 생중계됐다.다만 두 사람은 장원이 부모가 건넨 돈으로 범행에 사용된 흉기를 샀을 가능성, 피해자들에 대한 배상 의사 등을 묻는 질문에는 답을 피한 것으로 전해졌다.장원은 지난 19일 타이베이 중앙역 지하통로와 인근 쇼핑가 일대에서 연막탄을 터뜨린 뒤 시민들을 상대로 무차별 흉기 공격을 벌였다. 이 사건으로 시민 3명이 숨지고 11명이 다쳤다. 장원은 범행 후 도주하다가 경찰에 포위되자 건물 옥상에서 뛰어내려 사망했다.수사 결과 장원은 병역법 위반 혐의로 수배 중이었으며, 올해 1월 타이베이역 인근 아파트를 임차한 뒤 범행 장소를 사전에 답사한 정황도 확인됐다. 그의 아이패드에서는 ‘무차별 살인’ 관련 검색 기록이 발견된 것으로 알려졌다.경찰은 장원이 공범 없이 단독으로 계획적인 범행을 저지른 것으로 보고 있으며, 정확한 범행 동기에 대해서는 추가 조사를 이어가고 있다. 현재까지는 테러와 연계됐을 가능성은 낮다고 판단하고 있다.