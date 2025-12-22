BBC “한국선 대머리가 낙인”…이대통령 탈모 지원에 쏠린 시선

이미지 확대 정은경 복지부 장관 발언 듣는 이재명 대통령 이재명 대통령이 16일 세종시 정부세종컨벤션센터에서 열린 보건복지부(질병관리청)·식품의약품안전처 업무보고에서 정은경 보건복지부 장관의 발언을 듣고 있다. 2025.12.16. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 정은경 복지부 장관 발언 듣는 이재명 대통령 이재명 대통령이 16일 세종시 정부세종컨벤션센터에서 열린 보건복지부(질병관리청)·식품의약품안전처 업무보고에서 정은경 보건복지부 장관의 발언을 듣고 있다. 2025.12.16. 뉴시스

이미지 확대 탈모증 진료 환자 연령별 비중. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 탈모증 진료 환자 연령별 비중. 서울신문DB

영국 BBC가 이재명 대통령의 ‘탈모 치료 지원’ 발언을 비중 있게 다루며 한국 사회의 미의 기준을 조명했다.BBC는 18일(현지시간) ‘생존의 문제: 탈모 치료 자금 지원을 원하는 대통령’이라는 제목의 기사에서, 이 대통령이 지난 16일 보건복지부 업무보고에서 탈모 치료제에 대한 국민건강보험 적용 검토를 지시한 사실을 전했다. BBC는 “단정한 헤어스타일의 한국 대통령이 탈모로 고민하는 국민을 돕기 위한 임무에 나섰다”고 소개했다.이 대통령은 당시 “탈모 치료가 과거에는 미용으로 여겨졌지만 이제는 생존의 문제로 인식되고 있다”며 공적 지원 필요성을 언급했다. BBC는 이 발언이 소셜미디어에서 호응을 얻었다며 “역사상 최고의 대통령”이라는 반응도 함께 전했다.BBC는 이러한 제안의 배경으로 “미의 기준이 엄격한 한국 사회”를 지목했다. 대머리가 특히 젊은 층에게 사회적 낙인으로 작용할 수 있다는 것이다. BBC는 탈모로 고민하는 30대 남성의 발언을 인용해 “원하는 대로 머리를 스타일링할 수 없게 되면서 스스로 지저분하고 매력 없어 보인다고 느끼게 됐고, 자신감이 크게 떨어졌다”고 전했다.다만 BBC는 반대 의견도 함께 소개했다. 인터뷰에 응한 30대 남성들은 “국가 재정을 투입할 만큼 시급한 사안인지 의문”이라며 “국민건강보험이 이미 재정적 부담을 안고 있는 상황”이라고 지적했다. BBC는 지난해 사상 최대 적자를 기록한 국민건강보험이 고령화로 더 큰 압박을 받을 수 있다는 점도 짚었다.아울러 BBC는 “탈모가 진정으로 생존을 좌우하는 요소라면, 재정 지원보다 사회 인식 자체를 바꾸는 것이 정치의 역할”이라는 엑스(X) 이용자의 의견도 전했다.정치적 해석도 덧붙였다. 이동성 고려대 정치외교학과 부교수는 BBC에 “이 대통령이 이 사안을 지속적으로 추진하며 추가 조치까지 이어갈 가능성은 크지 않다”며 “젊은 남성 유권자들에게 ‘당신들을 신경 쓰고 있다’는 메시지를 보내는 전략적 제스처로 볼 수 있다”고 분석했다. 내년 지방선거를 앞두고 지지 기반을 넓히려는 의도일 수 있다는 설명이다.