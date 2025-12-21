로마 ‘트레비 분수’ 가까이서 보려면 2유로 내세요

내년 2월부터 관광객 입장료 부과

연 650만 유로 수익·혼잡 완화 기대

트레비 분수. AP 연합뉴스

2025-12-22

내년 2월부터 ‘동전 던지기’로 유명한 이탈리아 수도 로마의 관광명소 ‘트레비 분수’를 가까이서 보려면 2유로(약 3500원)을 내야 한다.19일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 로베르토 구알티에리 로마시장은 이날 기자회견을 열고 이같은 내용의 트레비 분수 유료화 방침을 밝혔다. 시 당국은 트레비 분수 입장료만으로 연간 650만 유로가 조성될 것으로 예상했다. 구알티에리 시장은 “2유로는 그리 큰 금액이 아니며, 관광객 유입으로 인한 혼란을 줄이는 데 도움이 될 것”이라고 말했다. 트레비 분수 유료화는 로마 시민이 아닌 관광객에만 적용된다.1953년 영화 ‘로마의 휴일’ 속 배경 중 하나로 등장한 트레비 분수는 18세기에 이탈리아 건축가 니콜라 살비가 폴리 궁전 정면에 세운 건축물이다. 하루 평균 3만명이 방문하는 관광명소로. 세계에서 가장 유명한 분수로 꼽힌다.특히 이곳에서는 관광객들이 분수 주변에 앉아 동전을 뒤로 던지는 모습을 쉽게 볼 수 있다. ‘동전을 던지면 로마에 다시 올 수 있다’는 속설 때문인데, 이렇게 모은 동전이 한해 20억원이 넘는다.지난해 9월부터 3개월 동안의 복원 작업을 마친 트레비 분수에는 인파 쏠림을 방지하기 위해 대기 시스템도 도입됐다. 시 당국은 로마가 트레비 분수 인원 제한 제도를 시행한 이후 소매치기 등 범죄가 크게 감소했다고 밝혔다. 아울러 로마시는 트레비 분수 외에 막센티우스 빌라, 나폴레옹 박물관 등 지금까지 무료 시설이었던 5곳의 문화시설도 내년 2월부터 유료화한다고 밝혔다.