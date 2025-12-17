“꺼져, 비켜” 130명 부상…리버풀 퍼레이드 돌진범 징역 21년 6개월

이미지 확대 리버풀 퍼레이드 돌진범 폴 도일. 영국 검찰청 닫기 이미지 확대 보기 리버풀 퍼레이드 돌진범 폴 도일. 영국 검찰청

이미지 확대 26일(현지시간) 영국 리버풀의 워터 스트리트에서 EPL 리버풀 우승 축하 퍼레이드 직후 한 차량이 군중 속으로 돌진하는 사고가 발생했다. AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 26일(현지시간) 영국 리버풀의 워터 스트리트에서 EPL 리버풀 우승 축하 퍼레이드 직후 한 차량이 군중 속으로 돌진하는 사고가 발생했다. AP 뉴시스

이미지 확대 영국 리버풀에서 열린 프리미어리그 우승 퍼레이드. AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 영국 리버풀에서 열린 프리미어리그 우승 퍼레이드. AP 뉴시스

잉글랜드 프리미어리그(EPL) 리버풀의 우승 축하 퍼레이드 현장에서 군중을 향해 차량을 몰고 돌진해 130여명을 다치게 한 범인에게 징역 21년 6개월의 중형이 선고됐다.16일(현지시간) BBC 방송 등에 따르면 리버풀 형사법원은 지난 5월 26일 승합차를 몰고 군중을 향해 돌진한 혐의로 기소된 해병대 출신 IT 엔지니어 폴 도일(54)에게 이같이 판결했다.도일은 난폭 운전, 난동, 중상해 입히기 등 총 31개 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 피해자는 6개월 된 아기부터 77세 노인까지 포함돼 있으며, 어린이 8명을 포함해 모두 134명이 다쳤다.사건 당시 리버풀 선수단은 EPL 20번째 리그 우승을 기념해 개방형 버스를 타고 리버풀 시내 중심가를 행진했고, 이를 보기 위해 약 100만명의 인파가 도로 양쪽에 몰렸다. 이 과정에서 도일은 자신의 포드 갤럭시 승합차를 몰고 갑자기 군중 속으로 돌진했다.검찰 조사 결과 도일은 퍼레이드를 구경하던 친구를 태우러 가던 중 교통 정체로 길을 막아서는 인파에 분노해 범행을 저지른 것으로 드러났다. 그는 욕설을 퍼붓고 경적을 울리며 전진과 후진을 반복했고, 약 77초에서 2분 사이에 100명이 넘는 사람을 들이받은 것으로 파악됐다.현장 영상과 차량 블랙박스에는 도일이 “꺼져, 비켜”라고 외치며 사람들 사이로 차량을 몰고 다니는 장면이 담겼다. 차량에서는 기계적 결함이 발견되지 않았고, 도일이 범행 당시 술이나 약물에 취한 상태도 아니었던 것으로 조사됐다.재판 과정에서는 피해자들의 참혹한 후유증도 공개됐다. 2024년 전쟁을 피해 우크라이나에서 영국으로 이주한 안나 빌로노젠코는 도일의 차량에 치여 무릎 수술을 받았다.그는 진술서를 통해 “고국의 전쟁을 피해 안전을 찾았지만, 이제 그 안전마저 빼앗겼다”고 호소했다. 다른 피해자들 역시 심각한 트라우마로 인해 일상생활과 직장 복귀에 어려움을 겪고 있으며, 사람이 많은 장소나 축구 경기를 보는 것조차 두렵다고 밝혔다.도일 측 변호인은 “피고인이 자신의 행동에 경악하고 깊이 반성하고 있다”며 선처를 요청했지만, 재판부는 이를 받아들이지 않았다.앤드루 메너리 판사는 선고 공판에서 “피고인은 형용할 수 없고 거침없는 분노에 휩싸여 차량을 사실상 살상 무기로 사용했다”며 “제정신인 사람이 어떻게 그런 행동을 할 수 있는지 이해하기 거의 불가능하다”고 질타했다. 이어 “인명을 경시한 집요한 범행은 일반적인 이해의 범주를 벗어난다”며 징역 21년 6개월과 함께 20년 이상의 운전면허 정지 명령을 내렸다.