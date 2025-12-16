日산케이 “中, 첫 원자력 항모 건조 착수 정황”

이미지 확대 중국의 세번째 항공모함 푸젠함. 바이두 캡처 닫기 이미지 확대 보기 중국의 세번째 항공모함 푸젠함. 바이두 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

중국이 랴오닝성 다롄 조선소에서 첫 원자력 항공모함 건조에 착수했을 가능성이 제기됐다. 핵 추진 항공모함은 연료 보급에 따른 제약이 적어 중국 해군 전력의 성격을 바꿀 수 있다는 관측이 나온다.산케이신문은 일본 싱크탱크 ‘국가기본문제연구소’(국기연)의 위성사진 분석 결과 중국의 두 번째 항공모함 산둥함이 건조됐던 조선소에서 지난 2월 이후 선체를 지지하는 길이 270여ｍ의 구조물이 확인됐다고 16일 전했다.특히 지난달 10일 촬영된 위성 사진에서는 산둥함이나 3호 항모 푸젠함 건조 당시에는 없던 세로 16ｍ, 가로 14ｍ 규모의 사각 구조물이 길이 150ｍ, 폭 43ｍ의 선체 일부 내부에서 포착됐다. 국기연 연구원은 해당 구조물이 원자로 격납용기로 보인다고 분석했다.앞서 미국 군사전문매체 더워존(TWZ)도 중국 인터넷에 공개된 사진을 근거로 다롄조선소에서 ‘004형’으로 불리는 중국 신형 항모가 건조 중이며 미국의 초대형 핵 추진 항모에서 볼 수 있는 원자로 격납 구조물로 추정되는 요소가 포착됐다고 보도했다.산케이는 새 항공모함이 랴오닝함과 같은 칭다오를 모항으로 할 경우 미일이 중국 해군의 태평양 진출을 견제하기 위해 설정한 제1·제2열도선 전반에서 활동이 확대돼 역내 해상 안보 부담이 커질 수 있다고 우려했다. 원자력 항공모함은 연료 보급에 따른 작전 제약이 적어 장기간 원해 작전이 가능한 전력으로 꼽힌다.중국은 현재 랴오닝함, 산둥함, 푸젠 등 3척의 항공모함을 운용 중이며, 2030년까지 최소 4개 항모전단을 구축하고 2035년까지 6척으로 확대하는 대양 해군 구상을 추진하고 있다.