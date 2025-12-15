영화 ‘기생충’ 실사판 눈앞에…대만 71세男 지하 주차장서 몰래 3년 살다 ‘덜컥’

대만 가오슝의 한 아파트 지하 주차장에서 3년간 거주하던 71세 남성의 생활 공간. TVBS 캡처 닫기 이미지 확대 보기 대만 가오슝의 한 아파트 지하 주차장에서 3년간 거주하던 71세 남성의 생활 공간. TVBS 캡처

한국 영화 ‘기생충’을 떠올리게 하는 황당한 사건이 대만에서 실제로 일어났다. 집을 잃은 71세 남성이 자신이 살던 아파트 지하 주차장을 몰래 집 삼아 3년간 숨어 살다가 경찰에 붙잡힌 것이다.15일 대만 TVBS 등 현지 매체에 따르면, 현지 가오슝 경찰은 지난 11일 궈(71)씨가 거주하던 아파트 주차장 지하실로 돌아와 불법 점유하고 있다는 신고를 받고 궈씨를 현행범으로 체포했다.궈씨는 3년 전 자신의 주택이 경매로 넘어가 오갈 곳이 없게 되자 과거 거주하던 아파트 지하실에 몰래 들어가 살기 시작했다.궈씨는 해당 아파트의 전 입주민이자 전 관리인 출신이다. 그는 침대, 책상, 의자, 가전제품, 심지어 오토바이까지 지하실 기계식 주차 공간으로 옮겨 생활 근거지로 삼았다.지하실은 오래돼 관리가 제대로 이뤄지지 않았다. 입주민들도 거의 내려오지 않아 궈씨는 3년 동안 눈에 띄지 않고 지낼 수 있었다.그러나 주차 공간을 소유한 집주인이 집을 팔려고 하면서 이 사실이 들통났다.부동산 중개인이 현장을 확인하던 중 누군가 주차 공간을 불법으로 점거한 채 나가지 않으려 한다는 사실을 발견했기 때문이다.집주인인 루(60)씨는 경찰에 신고했고, 경찰은 궈씨를 연행해 조사한 뒤 지방검찰청에 사건을 송치했다.현재 아파트 관리위원회는 그의 물건을 모두 치우고 공간을 비워둔 상태다.이 사건은 영화 ‘기생충’의 장면을 떠올리게 한다며 현지 언론의 주목을 받았다.TVBS는 “‘기생충’에서 전직 가정부가 고급 아파트 지하실에서 남편에게 기생하며 살았다는 설정이 나오는데, 놀랍게도 가오슝의 한 아파트에서 비슷한 사건이 실제로 벌어졌다”고 전했다.