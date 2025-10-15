닭벼슬 주름에 대머리…타임지 표지 사진에 트럼프 분노

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령의 가자지구 평화협상 중재를 다룬 타임지의 표지사진 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령의 가자지구 평화협상 중재를 다룬 타임지의 표지사진

이미지 확대 도널드 트럼프 대통령이 가자지구를 포함한 8개의 전쟁을 끝냈다고 홍보하는 사진. 트루스소셜 캡처 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 대통령이 가자지구를 포함한 8개의 전쟁을 끝냈다고 홍보하는 사진. 트루스소셜 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

도널드 트럼프 대통령이 미국을 대표하는 시사잡지 타임의 표지에 실린 자기 얼굴 사진이 맘에 들지 않는다며 불평했다.기사 내용은 트럼프 대통령의 팔레스타인 가자지구 평화 협상 중재를 칭송하는 것이지만, 사진 각도가 최악이라며 비판했다.트럼프 대통령은 14일(현지시간) 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 “도대체 무슨 생각으로 이런 사진을 쓴 거지?”라며 공개 비판하는 글을 올렸다.타임지의 기사 내용은 비교적 괜찮지만 사진은 역대 최악이라며 “머리카락이 지워졌고 머리 위에 왕관이 떠다니는 것처럼 보이지만 너무 작다”고 지적했다.이어 “정말 이상하다”면서 자신은 아래에서 찍는 사진 각도를 좋아하지 않는다며 타임지의 표지 사진은 비판받아 마땅하다고 강조했다.다음 달 10일 자로 발간되는 타임지의 표지는 햇살 아래 서 있는 트럼프 대통령의 모습으로 넥타이에 졸린 목주름이 두드러져 닭 볏처럼 보인다. 게다가 머리카락은 거의 투명해서 마치 대머리처럼 찍혔다.이번 사진은 지난 5일 백악관에서 촬영한 것인데, 이례적으로 러시아도 트럼프 대통령 편을 들었다.마리야 자하로바 러시아 외무부 대변인은 소셜미디어를 통해 “어디가 아프거나 악의, 증오로 가득 찬 사람만이 이러한 사진을 선택할 수 있을 것”이라며 타임지를 비난했다.반면 민주당의 차기 대선주자로 트럼프 대통령과 각을 세우는 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사실은 트럼프 대통령의 목주름을 모자이크한 타임지 표지를 소셜미디어에 올리며 조롱했다.영국 일간 가디언 호주지의 사진 편집자 칼리 얼은 “실제 사진 자체는 기술적으로 괜찮다”며 “타임지는 트럼프 대통령이 영웅처럼 보이는 사진을 골랐다”고 평가했다.하지만 아래에서 찍히는 인물 사진을 좋아하는 사람은 없다면서 사진이 표출하는 의미는 강력하지만 미학적으로는 아름답지 못하다고 지적했다.트럼프 대통령은 타임지 표지 사진에 대한 불만 이후 전쟁 중재 성과를 홍보하는 미 국무부 사진을 올렸는데, 여기서 트럼프 대통령은 주먹을 불끈 쥐어 강인한 모습을 보인다.