교육 한 번 안 받고 이 정도라고?…어른들 자존심 박살 낸 中 3세 남아

이미지 확대 뛰어난 서예 실력으로 화제가 된 중국 광둥성 3세 남아의 붓글씨 모습. 웨이보 닫기 이미지 확대 보기 뛰어난 서예 실력으로 화제가 된 중국 광둥성 3세 남아의 붓글씨 모습. 웨이보

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

중국 광둥성의 3세 남자아이의 유창한 서예 실력을 보여주는 영상이 현지를 뜨겁게 달구고 있다. 이 아이는 서예 학원에 다니거나 특별한 지도를 받은 적 없이 순전히 가족들의 서예 모습을 지켜보며 자연스럽게 실력을 키운 것으로 알려졌다.27일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등 외신에 따르면, 광둥성에 사는 3세 남자아이가 능숙한 서예 실력을 선보이는 영상이 중국 소셜미디어(SNS)에서 인기를 끌고 있다.영상에서 아이는 빨간 종이 위에 붓으로 한자를 써 내려간다. 붓 잡는 법이 정식 자세와는 거리가 멀고 마치 젖병을 쥐는 것처럼 꽉 움켜쥐지만, 이런 자세가 서예 실력에는 전혀 영향을 주지 않는다.많은 사람들은 이 아이의 글씨 쓰는 동작이 매끄럽고 처음부터 끝까지 막힘없이 완성된다고 평가했다.이 아이는 가정이나 학원에서 체계적인 서예 지도를 받아본 적이 전혀 없는 것으로 알려졌다. 자신이 쓰고 있는 한자가 무슨 뜻인지도 거의 모른다고 한다. 아이가 서예에 빠지게 된 건 순전히 가족들의 연습 모습을 지켜보면서부터였다.어머니는 “우리가 특별히 아이에게 한자를 알려주거나 쓰는 방법을 가르치려고 노력하지 않았다”며 “가족 분위기와 우리가 서예를 좋아하는 것 때문인 것 같다. 아이가 한동안 우리가 연습하는 것을 지켜봤고, 올해 초부터 자신도 해보고 싶다고 말했다”고 설명했다.아이가 주로 쓰는 글씨는 ‘춘련’이다. 춘련은 중국 신정 때 대문에 붙이는 빨간 종이다. 새해 복을 비는 글귀를 적는다.더 놀라운 점은 아이가 정자체부터 흘림체까지 여러 서체를 구사할 수 있다는 것이다.이 영상은 현지 네티즌들로부터 박수갈채를 받았다.한 네티즌은 “천재다! 이 글자들이 어떻게 생겼는지 기억할 뿐만 아니라 획순까지 기억한다”고 감탄했다.또 다른 네티즌은 “제발 서예를 그렇게 잘하지 마라. 우리 어른들 체면이 말이 아니다”라며 유쾌한 반응을 보였다.중국에서는 뛰어난 재능을 가진 어린아이들이 종종 화제가 된다.지난 7월에는 중국 남서부 쓰촨성의 생후 11개월 남자아이가 놀라운 스케이트보드 실력을 선보였다.올해 초에는 중부 후난성의 11세 소년이 어린 여동생의 머리를 능숙하게 땋고 300가지가 넘는 독특한 머리 모양을 만들어내 온라인에서 주목받기도 했다.