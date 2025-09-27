게임 몰입으로 ‘불화’…가족 4명 살해 파키스탄 10대 소년, 징역 100년형

방금 들어온 뉴스

게임 몰입으로 ‘불화’…가족 4명 살해 파키스탄 10대 소년, 징역 100년형

김성은 기자
김성은 기자
입력 2025-09-27 14:07
수정 2025-09-27 14:07
이미지 확대
온라인 게임을 하는 모습. 사진은 기사 본문과 관련 없음. 123rf
온라인 게임을 하는 모습. 사진은 기사 본문과 관련 없음. 123rf


과도한 온라인 게임 몰입으로 가족과 갈등을 겪던 파키스탄 10대가 어머니와 형제자매 4명을 살해한 사건으로 징역 100년형을 선고받았다.

25일(현지시간) 인디펜던트 등 외신에 따르면, 파키스탄 라호르 법원은 17세 소년에게 지난 24일 징역 100년형을 선고했다.

해당 소년은 14세였던 2022년, 라호르의 카나 지역에서 가족과 함께 살고 있었다.

그는 총기와 같은 무기를 사용하는 온라인 배틀 게임에 과도하게 몰입해 하루 종일 방에 틀어박혀 지냈고, 이 때문에 어머니로부터 자주 꾸지람을 들었다.

소년은 게임에서 목표를 달성하지 못할 때마다 공격성을 드러냈던 것으로 전해졌다.

사건 당일에는 몇 시간 동안 게임을 하다가 목표 달성에 실패했고 어머니로부터 핀잔까지 들었다.

이에 소년은 어머니가 보관하던 권총으로 어머니와 형, 여동생 2명 등 가족 4명을 살해했다.

재판부는 소년에게 4건의 살인 혐의로 각각 25년씩 총 100년의 징역형을 선고했다.

리아즈 아흐메드 판사는 “범행 당시 나이를 고려해 사형이 아닌 종신형을 내렸다”고 설명했다.
김성은 기자
