트럼프 차량에 발 묶인 마크롱… 시설 말썽에 뒤끝 연설한 트럼프

뉴욕 유엔총회서 잇단 ‘해프닝’

이미지 확대 타자마자 ‘덜컹’ 도널드 트럼프(오른쪽 두 번째) 미국 대통령과 부인 멜라니아(첫 번째) 여사가 23일(현지시간) 제80차 유엔총회 참석을 위해 뉴욕 유엔본부로 향하던 도중 고장난 에스컬레이터 위를 걸어가고 있다.

뉴욕 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 타자마자 ‘덜컹’ 도널드 트럼프(오른쪽 두 번째) 미국 대통령과 부인 멜라니아(첫 번째) 여사가 23일(현지시간) 제80차 유엔총회 참석을 위해 뉴욕 유엔본부로 향하던 도중 고장난 에스컬레이터 위를 걸어가고 있다.

뉴욕 AP 연합뉴스

2025-09-25 5면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국 뉴욕에서 열린 제80차 유엔총회에 참석해 연설을 마친 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 이동하려다 도널드 트럼프 미국 대통령의 차량 행렬 때문에 도로에서 발이 묶이는 상황이 벌어졌다. 이에 마크롱 대통령은 트럼프 대통령에게 직접 전화를 걸어 상황을 토로했다. 트럼프 대통령의 경우에도 유엔총회 회의장에 입장하기 위해 탑승한 에스컬레이터가 갑자기 멈춰 서는 ‘의전 사고’가 발생했고, 연설문을 띄우는 자막기(프롬프터)가 고장나 종이 원고를 보며 연설하는 등 해프닝을 겪었다.23일(현지시간) 프랑스 매체 브뤼가 공개한 영상을 보면 마크롱 대통령은 뉴욕 유엔본부에서 연설을 마치고 프랑스 대사관으로 이동하던 중 발이 묶였다. 트럼프 대통령 차량 행렬이 지나갈 예정인 교차로를 경찰이 통제한 것이다. 이에 마크롱 대통령이 직접 경찰에게 지나갈 수 있게 해 달라고 요청했지만, 경찰은 “죄송합니다 대통령님, 지금 (트럼프 대통령) 차량 행렬이 오고 있습니다”라며 양해를 구했다.마크롱 대통령은 곧바로 전화기를 꺼내 들고 트럼프 대통령에게 전화를 걸었다. 그는 “잘 있죠? 그거 알아요? 당신 때문에 여기 다 멈춰 있어요. 곧 갈게요. 이따가 카타르와 가자 상황에 대해 짧게 얘기하면 좋겠어요”라고 말했다. 전화를 마친 마크롱 대통령은 30분 정도 걸어서 대사관으로 이동했고 시민들과 함께 사진을 찍거나 이마에 입맞춤을 받기도 했다.한편 트럼프 대통령은 이날 부인 멜라니아 여사와 함께 유엔본부 회의장에 입장하기 위해 에스컬레이터에 올라섰는데 발을 디디자마자 덜컹하며 멈춰 섰다. 트럼프 대통령은 놀란 듯 잠시 주변을 둘러본 뒤 걸어서 에스컬레이터를 올라갔다. 이에 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 엑스(X)에서 “만약 유엔 관계자 누군가가 고의적으로 에스컬레이터를 멈춘 것이라면 즉시 그를 해고하고 조사해야 한다”고 촉구했다.논란이 커지자 스테판 뒤자리크 유엔 대변인은 “미국 대표단이나 경호팀 중 한 명이 올라가던 에스컬레이터에서 뛰어내려와 경보가 울리고 멈췄다”며 “기계의 중앙처리 장치를 판독한 결과, 에스컬레이터에 내장된 안전 장치가 작동해 멈춘 것으로 확인됐다”고 폭스뉴스 등에 전했다.트럼프 대통령은 연단에 선 뒤에도 프롬프터가 고장나는 ‘사고’를 겪었다. 이에 연설 내용이 적힌 폴더를 펼쳐 놓고 즉흥적으로 연설했다. 연설에서 유엔의 무기력함을 강도 높게 비판한 트럼프 대통령은 “(내가) 유엔에서 얻은 두 가지 물건은 형편없는 에스컬레이터와 프롬프터뿐”이라며 “영부인 체력이 좋지 않았다면 에스컬레이터에서 넘어졌을 것”이라고 뼈 있는 농담을 했다.한 시간 가까이 이어진 트럼프 대통령의 연설은 유엔을 비판하고 자신의 2기 집권기 성과를 선전하는 내용이 주류를 이뤘고, 상당수 국가 대표들은 박수 대신 냉담한 반응을 보였다. 트럼프 대통령은 자신이 7개의 전쟁을 종식했다며 노벨평화상 수상에 대한 열망을 드러내기도 했다. 영국 일간 가디언은 “(2기 집권기 성과를 홍보한) 연설 초반 10분은 선거 유세와 다름없었다”며 “실제 청중은 세계 지도자가 아니라 마가(MAGA) 지지층이었다”고 논평했다.