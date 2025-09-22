“우크라 ‘고폭탄 드론’ 크림반도 강타…민간인 19명 사상”-러 주장

이미지 확대 21일(현지시간) 러시아 국방부는 우크라이나가 크림반도 민간인을 대상으로 고의적인 테러 공격을 감행했다고 밝혔다. 사진은 이날 크림반도 남부 휴양지 포로스에서 연기가 솟구치는 모습. 2025.9.21 텔레그램 닫기 이미지 확대 보기 21일(현지시간) 러시아 국방부는 우크라이나가 크림반도 민간인을 대상으로 고의적인 테러 공격을 감행했다고 밝혔다. 사진은 이날 크림반도 남부 휴양지 포로스에서 연기가 솟구치는 모습. 2025.9.21 텔레그램

러시아가 크림반도 휴양지를 겨냥한 우크라이나의 드론 공격으로 민간인이 희생됐다고 주장했다.21일(현지시간) 러시아 국방부는 우크라이나가 크림반도 민간인을 대상으로 고의적인 테러 공격을 감행했다고 밝혔다.러시아 국방부는 “모스크바 시간으로 21일 오후 7시 30분쯤, 우크라이나가 군사시설이 없는 크림반도 휴양지에 고폭탄두를 장착한 무인항공기를 이용해 테러 공격을 감행했다”라고 설명했다.이어 “예비 보고서에 따르면, 이 테러 공격으로 민간인 2명이 사망하고 15명이 다쳤다”라고 덧붙였다.이후 러시아가 임명한 크림자치공화국 수장 세르게이 악쇼노프는 “우크라이나가 크림반도의 한 리조트를 드론으로 공격해 민간인 3명이 사망하고 16명이 부상했다”라고 추가로 전했다.악쇼노프는 우크라이나 드론이 겨냥한 목표가 크림반도 남부 휴양지 포로스의 요양원이었다고 설명했다.공격의 여파로 해당 지역의 한 학교도 피해를 입었고, 얄타 인근 크림 북부 해안에서는 추락한 드론 잔해로 인해 화재가 발생했다고 덧붙였다.러시아 외무부는 이번 공격에 대해 “민간인을 겨냥한 계획적 테러”라고 규탄했다.마리야 자하로바 러시아 외무부 대변인은 “이번 공격은 우크라이나 정권이 또다시 자행한 테러 행위”라며 “유럽 대륙에서 침략자를 찾고 있는 북대서양조약기구(NATO)와 유럽연합(EU)은 거울을 들여다봐야 할 것”이라고 날을 세웠다.이어 “이들은 우크라이나를 지원하고 무기를 공급함으로써 유럽 내 불안정과 테러 확산을 부추기고 있다”라고 주장했다.우크라이나 정부는 이번 공격에 대해 공식 입장을 내놓지 않고 있다. 다만 크림반도 정세에 정통한 군사 블로거 ‘크림스키 베테르’는 “당시 해당 지역에 고위급 인사들이 별장에 머물렀을 가능성이 있다”라고 분석했다.포로스는 우크라이나 최남단에 위치한 휴양 마을로, 2014년 러시아가 강제로 병합한 크림반도 내에 있다. 이 지역에는 구소련 시절 지어진 국가 별장(다차)이 다수 있으며, 1991년 미하일 고르바초프 전 소련 대통령이 보수 강경파의 쿠데타로 인해 이곳 별장에 억류됐던 역사도 있다.