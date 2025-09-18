[속보] 푸틴 “우크라 전선에 군인 70만명 이상 배치”

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[속보] 푸틴 “우크라 전선에 군인 70만명 이상 배치”

권윤희 기자
권윤희 기자
입력 2025-09-18 23:58
수정 2025-09-18 23:59
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 18일(현지시간) 모스크바 외곽 노보-오가료보 관저에서 러시아 하원(국가두마) 정당 대표단과 회의하고 있다. 2025.9.18 모스크바 AP 뉴시스(크렘린궁 제공)
블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 18일(현지시간) 모스크바 외곽 노보-오가료보 관저에서 러시아 하원(국가두마) 정당 대표단과 회의하고 있다. 2025.9.18 모스크바 AP 뉴시스(크렘린궁 제공)


블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 18일(현지시간) “우크라이나 ‘특별군사작전’ 전선에 러시아 군인 70만명 이상이 배치돼 있다”고 밝혔다.

타스·리아노보스티 통신은 푸틴 대통령은 이날 TV로 방영된 러시아 하원(국가두마) 정당 대표단과 회의에서 이같이 말했다고 보도했다.

참전 용사에게 공직을 할당하는 제도를 도입하자는 제안에 대해선 푸틴 대통령은 모든 병사가 자신을 미래의 공무원으로 여기지는 않는다고 지적하며 “공무원 역할에 의지가 있고 적합한 인재를 발굴하는 게 중요하다”고 강조했다.

또 “우리가 아직 경기 침체와는 거리가 멀다고 생각한다”며 “노동 시장이 이를 방증한다”고 말했다. 그러면서 “실업률이 2%를 조금 넘는, 역사상 낮은 수준을 유지하고 있다”고 덧붙였다.

권윤희 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
가수 유승준의 한국비자발급 허용에 대한 당신의 생각은?
가수 유승준이 한국 입국비자 발급을 거부한 처분을 취소해 달라며 낸 세 번째 소송에서도 승소했다. 다만 이전처럼 주로스앤젤레스(LA) 총영사관이 법원 판단을 따르지 않고 비자 발급을 거부할 경우 한국 입국은 여전히 어려울 수 있다. 유승준의 한국입국에 대한 당신의 생각은?
1. 허용해선 안된다
2. 이젠 허용해도 된다
3. 관심없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로