“세계 신기록” 7㎝ 하이힐 신고 뒤로 달린 男…100m 몇 초? [포착]

스페인 출신의 한 남성이 하이힐을 신고 뒤로 달리기(역주) 100m 종목에서 세계 신기록을 세워 화제다.14일(현지시간) 타임스오브인디아에 따르면 기네스 세계기록은 지난 8일 스페인 출신 남성 크리스티안 로베르토 로페스 로드리게스가 굽 높이 7㎝ 이상의 푸른색 하이힐을 신고 100m를 뒤로 달려 16.55초를 기록했다고 밝혔다.이는 그가 앞서 지난 2014년 한 스페인 TV 프로그램에서 세운 기존 기록(20.05초)을 약 3.5초 단축한 것이다.도전 당시 그는 푸른색 하이힐에 양말, 빨간색 반바지, 분홍·파랑이 섞인 상의를 입었다. 기록을 세우는 과정에서 물집이나 발목 부상 위험이 있었지만, 그는 끝까지 완주하며 새로운 세계기록을 완성했다.타임스오브인디아는 “뒤로 전력 질주를 해 본 적이 있다면 알겠지만 이 일은 생각보다 더 힘들다”며 “앞으로 달리는 것은 우리 몸이 그렇게 움직이도록 만들어졌기 때문에 쉽지만, 반대는 어렵다”고 설명했다.이어 “가장 큰 어려움은 평소 움직임을 지탱하던 근육에 갑자기 움직이라고 요구하는 것”이라면서 “게다가 어디로 가는지 볼 수 없다는 사실까지 더해지면 뇌와 몸은 똑바로 가기 위해 2배로 힘을 써야 한다”고 덧붙였다.또한 “뒤로 달릴 경우 더 숨이 찬다. 효율적인 움직임이 아니기 때문에 짧은 시간에 더 많은 에너지를 소모한다”며 “그렇기 때문에 운동선수들은 지구력, 균형 감각 등을 기르기 위해 뒤로 달리기 훈련을 하기도 한다”고 했다.로드리게스는 여러 독특한 기네스 기록을 보유하고 있다. 나무로 만든 신발을 신고 400m 달리기, 숟가락에 달걀을 올려 입에 물고 100m 달리기 등이 대표적이다. 그는 이처럼 비일상적인 도전을 통해 육상 기록의 새로운 가능성과 기발한 발상을 동시에 보여주고 있다.