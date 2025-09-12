[서울데이터랩]플레어 하이퍼리퀴드 OKX 토큰 1시간 상승률 상위

방금 들어온 뉴스

[서울데이터랩]플레어 하이퍼리퀴드 OKX 토큰 1시간 상승률 상위

정연호 기자
정연호 기자
입력 2025-09-12 09:40
수정 2025-09-12 09:40
글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 현재 시가총액 300위권 내 종목 중 1시간 상승률이 높은 종목은 플레어, 하이퍼리퀴드, OKX 토큰 순이다.

플레어는 현재 31원에 거래되고 있으며, 1시간 등락률은 0.98% 상승했다. 24시간 등락률은 0.35%로, 최근 24시간 동안의 거래량은 약 97억 2872만 원 규모다. 플레어의 시가총액은 약 2조 3059억 원으로 전체 시가총액 순위에서는 62위를 기록하고 있다. 이는 최근 시장에서 플레어가 안정적인 상승 흐름을 보이고 있음을 나타낸다.

하이퍼리퀴드는 현재 7만 6057원에 거래되며, 1시간 동안 0.69% 상승했다. 그러나 24시간 등락률은 -0.93%로 하락세를 보였다. 24시간 거래량은 약 7549억 1071만 원으로 상당히 높은 수준을 유지하고 있다. 시가총액은 약 25조 3975억 원으로 전체 11위에 위치해 있다. 이는 하이퍼리퀴드가 단기적으로는 상승세를 보이지만, 24시간 동안에는 약간의 조정을 받았다는 것을 의미한다.

OKX 토큰은 27만 882원에 거래되며, 1시간 동안 0.47% 상승했다. 24시간 등락률은 1.24%로 비교적 강한 상승세를 유지하고 있다. 24시간 거래량은 약 1920억 2228만 원에 달하며, 시가총액은 약 5조 6885억 원으로 전체 순위 33위를 기록하고 있다. 이는 OKX 토큰이 최근 시장에서 긍정적인 움직임을 보이고 있음을 나타낸다.



한편, 밈코어는 2712원에 거래되며 1시간 동안 0.43% 상승했다. 같은 시각 이뮤터블엑스는 790원에 거래되고 있으며, 1시간 상승률은 0.37%다. XDC 네트워크는 103원에 거래되며 1시간 상승률은 0.35%를 기록했다. 에어로드롬 파이낸스는 1649원에 거래되고 있으며, 1시간 상승률은 0.32%다. 아발란체는 4만 201원에 거래되며 1시간 동안 0.31% 상승했다. 카스파는 116원에 거래되며 1시간 상승률은 0.30%로 집계됐다. 셀레스티아는 2434원에 거래되고 있으며, 1시간 상승률은 0.25%다.

[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]
정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
