겨드랑이에 ‘슥슥’ 좋다더니…“피부 화상·감염” 폭로 잇따른 ‘이것’

최근 온라인상에서 인기 데오드란트 제품이 일부 여성에게 피부 화상과 진균 감염을 일으켰다는 주장이 속출해 회사 측이 대응에 나선 것으로 전해졌다.9일(현지시간) 영국 데일리메일 등에 따르면 인기 데오드란트 제품인 ‘미첨(Mitchum) 48시간 롤온형 데오드란트’를 사용한 여성 중 일부가 팔 아래에 붉게 부풀어 오르는 발진과 통증을 호소했다.일부 여성들은 항생제와 항진균제 크림 치료가 필요한 상태까지 이르렀다. 관련 사진과 영상은 틱톡 등 온라인상에서 퍼졌고, 일부 사용자는 울음을 터뜨릴 정도로 고통스러웠다고 전했다.피해를 본 한 사용자는 “몇 번 사용했는데 갑자기 화끈거림과 통증이 생겼다”며 “향과 냄새는 좋았지만, 이제는 조심해서 조금씩만 사용하고 있다”고 말했다. 또 다른 사용자는 “결국 항생제를 써야 했다”고 전했다.논란이 불거지자 미첨 측은 지난 1일 인스타그램을 통해 사과문을 올려 “일부 원료의 제조 과정 변경으로 인해 제품과 피부 반응이 달라졌다”며 “피해를 본 고객에게 사과드리며, 조사 완료까지 시간이 걸리는 점을 양해해 달라”고 밝혔다.이어 문제가 된 제품의 특정 제조번호를 공개하고, 해당 제품은 환불 가능하다고 덧붙였다. 전문가들은 이번 사례 대부분이 향료로 인한 접촉성 피부염일 가능성이 높다고 설명했다.런던 킹스칼리지의 펜니 워드 교수는 “신형 제품에는 자극성이 있는 아세틸 세드린(acetyl cedrene)과 바닐린(vanillin) 성분이 포함돼 있다”며 “피부염은 일반적으로 가려움이 주 증상이지만, 통증이 동반될 경우 감염 가능성을 고려해 항생제나 항진균제 크림으로 치료해야 한다”고 말했다.피부과 전문의들은 피부 반응이 나타나면 즉시 사용을 중단하고, 가려움과 발진이 심할 경우 약국 상담을 통해 국소 항히스타민제나 스테로이드 크림을 사용하는 것이 안전하다고 조언했다.향료는 데오드란트 알레르기의 주요 원인으로, 특히 여성에게서 남성보다 접촉성 알레르기 반응이 더 자주 보고된다. 접촉성 피부염은 자극성 피부염과 알레르기 피부염으로 나뉘며, 전자는 자극 물질과 접촉 직후 증상이 나타나고, 후자는 하루 이틀 뒤 나타나는 지연성 반응을 보인다.