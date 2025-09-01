시진핑 오른쪽 푸틴, 왼쪽엔 김정은… 中, 美겨냥 첨단 무기 공개

中전승절에 북중러 정상 세 과시

중국 베이징 톈안먼 광장에서 오는 3일(현지시간) 열리는 ‘중국인민 항일전쟁 및 세계 반파시스트 전쟁 승리 80주년’(전승절 80주년) 열병식에 시진핑 국가주석이 김정은 북한 국무위원장, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 나란히 앉아 세를 과시한다. 북중러 정상 3인이 탈냉전 이후로 처음이자 1959년 이후 66년 만에 한자리에 모이는 상징적인 자리로, 도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘미국 우선주의’에 맞서 ‘반서방 연대’를 과시하는 계기가 될 전망이다.유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책 보좌관은 지난 29일 브리핑에서 푸틴 대통령 방중 일정을 설명하며 “중국 동료들이 알려 준 대로 우리 대통령은 열병식에서 시 주석의 오른쪽에 앉을 것이고, 북한 지도자는 그의 왼쪽에 있을 것”이라고 했다. 푸틴 대통령은 열병식에 앞서 31일부터 이틀간 톈진에서 열리는 상하이협력기구(SCO) 정상회의 참석차 이날 방중했다. 중국은 지역 안보 그룹인 SCO의 올해 순회 의장국으로 자국에 유리한 세계 지형을 위해 사상 최대 홍보에 열을 올렸다. 이런 가운데 북러 양측은 1년 3개월여 만에 정상회담 일정도 조율 중인 것으로 전해졌다.70분간의 열병식에는 시 주석의 초청으로 캄보디아, 파키스탄 등 우방국과 동남아시아·중앙아시아·아프리카 26개국 지도자들이 참석한다. 그러나 서방국 정상들이 불참한 채 나렌드라 모디 인도 총리, 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령 등은 SCO 정상회의에만 참석하고 열병식에는 불참한다.대만 중앙통신사(CNA)는 “중국이 무역, 기술, 우크라이나 전쟁, 인권 등에서 서방국들과 마찰을 빚다 보니 열병식 불참을 선택하게 했을 수 있다”고 분석했다. 데이비드 퍼듀 주중 미국대사는 열병식에 불참할 것으로 보인다고 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 전했다.열병식은 진입·행진·사열·분열·해산 등 5단계로 이뤄지며 시 주석이 사열한다. 육군 도보부대와 미사일 등 장비부대, 전투기·폭격기·수송기의 공중부대 등 3종류의 45개 부대가 차례로 참여한다. 특히 중국은 열병식에서 무인 드론, 무인 잠수함, 미사일 등 최첨단 전력 공개를 통해 “2차 세계대전(과거) 이후 80년 만에 세계 최고(미래)를 지향하는 중국 군사력을 대내외에 과시하고자 벼르고 있다”고 영국 일간 더타임스는 짚었다.사거리 1만 5000㎞에 이르는 대륙간탄도미사일(ICBM) 둥펑(DF)-41과 젠(J)-20·35 등 5세대 최신형 전투기, 신형 함재기와 인공지능(AI) 기반 스텔스 공격 드론인 페이훙(FH)-97도 첫선을 보인다. 모두 미국 본토를 직접 겨냥하거나 미 항모 전력, 공군력에 맞설 수 있는 무기다. ﻿