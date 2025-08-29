“쌀 망언했는데 다시 쌀 정책을?”… 에토 복귀에 日여론 싸늘

넉 달 만에 농업정책 위원장 맡아

“어떻게 수락하나” 네티즌 비판도

2025-08-29 12면

‘쌀을 사 본 적 없다’는 실언으로 물러났던 에토 다쿠 전 일본 농림수산상(65)이 집권 자민당의 농업정책 재검토위원회 위원장으로 복귀했다. 자진 사퇴 넉 달 만이다.요미우리신문은 자민당이 농업 구조 개혁을 논의할 농업구조전환추진위원회를 신설하고 위원장에 에토 전 농림상을 기용했다고 28일 보도했다. 위원회는 당 농림종합정책조사회 산하에 설치돼 2027년 시행 예정인 벼농사 정책 개편안을 마련한다. 이번 기용은 농가 반발을 달래려는 카드라는 해석이다. 고이즈미 신지로 현 농림상은 과거 일본농협(JA) 개혁을 추진하다 좌절한 만큼 농협과 거리가 있지만, 에토 전 농림상은 지역구 기반으로 JA와 밀접한 관계를 맺어 온 것으로 알려져 있다.그러나 일본 내 여론은 싸늘하다. 에토 전 농림상은 지난 5월 재임 중 ﻿ “쌀이 집에 넘쳐서 사 본 적이 없다”는 등의 발언으로 거센 비판을 받고 사실상 경질됐다. 이후 후임으로 고이즈미 농림상이 발탁됐다.일본 네티즌 사이에서는 “보통 감각이라면 이런 자리를 수락하지도, 맡기지도 않는다”는 비판부터 시작해 “이제 전국 농가를 돌며 또 쌀을 얻어먹을 생각 아니냐”﻿는 조롱까지 나왔다.한편 이시바 시게루 내각의 정치적 운명을 가를 자민당 총재 조기 선거 실시 여부는 다음달 8일 결정될 전망이라고 현지 주요 매체들이 전했다. 이시바 총리는 연이은 선거 패배로 책임론에 직면한 상태다. 자민당 리콜 규정에 따르면 현재 당 소속 의원 295명과 광역지방자치단체 지부 대표자 47명 등 총 342명을 상대로 찬반을 물어 과반수인 172명 이상이 찬성하면 총재 선거를 앞당겨 치를 수 있다. 아사히신문은 지난 22~26일 자민당 의원 295명 중 274명을 상대로 조기 총재 선거에 대한 찬반 의견을 물은 결과 약 80%가 명확한 입장을 밝히지 않았다고 이날 보도했다. 일본은 내각제를 채택하고 있어 집권당 총재 선거는 곧 총리 교체를 의미한다.