中 ‘2027년 대만 침공설’에… ‘무력 사용’ 안 숨겨

“양안 통일 못 막아” 정부 공식 대응

2025-08-29 12면

시진핑 국가주석의 3연임이 끝나는 2027년 대만을 침공할 수 있다는 가설과 관련해 중국 정부가 “평화통일이 기본 방침”이라면서도 무력 사용은 포기하지 않겠다는 입장을 밝혔다.28일 중국 국무원 대만사무판공실에 따르면 주펑롄 대변인은 전날 “최근 미국 장성들이 네 번에 걸쳐 중국이 대만을 공격할 것이라고 경고했다”는 내용의 기자 질의에 “평화통일이 대만 문제를 해결하기 위한 기본 방침”이라고 답했다. 다만 “평화통일 의지와 함께 무력 사용 역시 포기하지 않겠다”고도 했다.그러면서 미국이 중국을 견제하기 위해 대만을 ‘장기판 위의 말’로 삼아 대만 무장화를 추진하는 핑계를 댄다고 비난했다. 또 ‘친미·독립’ 성향의 대만 민진당 정부가 미국에 편승해 중국의 군사 위협을 반복적으로 과장한다며 “‘대만 독립’을 꾀하는 분열 행위는 지역의 평화와 안정을 해치는 것이며 반드시 실패할 수밖에 없다. 양안 통일의 역사적 흐름은 누구도 막을 수 없다”고 강조했다.대만사무판공실은 한국 통일부와 비슷한 성격으로 중국의 대만 담당 기구다. 2023년 11월 미중 정상회담에서 시 주석이 조 바이든 당시 미국 대통령에게 ‘2027년 대만 침공설’에 대해 “계획이 없다”고 부인한 바 있지만, 도널드 트럼프 2기 행정부 들어 중국 정부가 공개적으로 입장을 밝힌 건 이번이 처음이다. 트럼프 대통령은 지난 15일 폭스뉴스 인터뷰에서 “시 주석이 ‘당신이 대통령인 동안에는 절대 그렇게(침공) 하지 않겠다’고 말했다”며 중국 측 입장을 전하기도 했다.한편 중국 관영 글로벌타임스는 중국과 대만 모두 군사비 지출이 늘고 있으며 소통 부재나 오판 때문에 우발적 충돌이 일어날 수 있다는 우려를 전했다.