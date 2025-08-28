프랑스, 참수된 왕의 두개골 100여년만 마다가스카르에 반환

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

프랑스, 참수된 왕의 두개골 100여년만 마다가스카르에 반환

윤창수 기자
윤창수 기자
입력 2025-08-28 20:06
수정 2025-08-28 20:06
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
지난 26일 프랑스 파리의 문화부에서 마다가스카르 사칼라바 민족의 유골 봉환 의식이 열리고 있다. 파리 AFP 연합뉴스
지난 26일 프랑스 파리의 문화부에서 마다가스카르 사칼라바 민족의 유골 봉환 의식이 열리고 있다. 파리 AFP 연합뉴스


프랑스 정부가 과거 식민지였던 아프리카 마다가스카르 사칼라바 민족의 유골 세 구를 본국으로 봉환했다.

프랑스24는 27일(현지시간) 과거 식민지 시대 두개골 세 구를 마다가스카르에 반환했으며, 이 가운데 하나는 19세기 학살 당시 프랑스군에 의해 참수된 마다가스카르의 토에라 왕으로 추정된다고 전했다.

이번 유골 봉환은 인간 유해를 장례 목적으로 해당 국가에 반환하기 위해 프랑스 정부가 2023년 제정한 법률을 시행한 첫 사례다.

프랑스는 1890년대 마다가스카르 서부의 사칼라바족 왕국을 정복하고 식민지에 편입했다. 100년 이상 프랑스 국립자연사박물관에 소장되어 있던 유골의 본국 송환에 대해 페트라 라코톤드라소아바 마다가스카르 문화부 차관은 “우리 역사와 기억의 일부를 되살리는 것”이라며 “이제 우리는 이 유해들을 마땅히 존중해야 할 방식으로 기릴 수 있게 되었다”고 밝혔다. 마다가스카르 문화부는 반환된 유골을 다시 묻을 예정이다.

라시다 다티 프랑스 문화부 장관은 유골 봉환 의식에서 “프랑스와 마다가스카르 간의 역사적인 사건을 기념하는 행사”라며 “토에라 국왕은 사칼라바 민족에게 과거와 미래를 이어주는 중요한 인물”이라고 강조했다.
윤창수 전문기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
10월10일을 임시공휴일로 지정해야할까요?
오는 10월 개천절(3일)과 추석(6일), 한글날(9일)이 있는 기간에 10일(금요일)을 임시공휴일로 지정시 열흘간의 황금연휴가 가능해 기대감이 커지고 있다. 하지만 정부는 아직까지는 이를 검토하지 않고 있다고 선을 그었다. 다음 기사를 읽어보고 황금연휴에 대한 당신의 의견을 남겨주세요.
1. 10일을 임시공휴일로 지정해야한다.
2. 10일을 임시공휴일로 지정할 필요없다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
닫기
광고삭제
광고삭제
위로