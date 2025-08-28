프랑스, 참수된 왕의 두개골 100여년만 마다가스카르에 반환

이미지 확대 지난 26일 프랑스 파리의 문화부에서 마다가스카르 사칼라바 민족의 유골 봉환 의식이 열리고 있다. 파리 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난 26일 프랑스 파리의 문화부에서 마다가스카르 사칼라바 민족의 유골 봉환 의식이 열리고 있다. 파리 AFP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

프랑스 정부가 과거 식민지였던 아프리카 마다가스카르 사칼라바 민족의 유골 세 구를 본국으로 봉환했다.프랑스24는 27일(현지시간) 과거 식민지 시대 두개골 세 구를 마다가스카르에 반환했으며, 이 가운데 하나는 19세기 학살 당시 프랑스군에 의해 참수된 마다가스카르의 토에라 왕으로 추정된다고 전했다.이번 유골 봉환은 인간 유해를 장례 목적으로 해당 국가에 반환하기 위해 프랑스 정부가 2023년 제정한 법률을 시행한 첫 사례다.프랑스는 1890년대 마다가스카르 서부의 사칼라바족 왕국을 정복하고 식민지에 편입했다. 100년 이상 프랑스 국립자연사박물관에 소장되어 있던 유골의 본국 송환에 대해 페트라 라코톤드라소아바 마다가스카르 문화부 차관은 “우리 역사와 기억의 일부를 되살리는 것”이라며 “이제 우리는 이 유해들을 마땅히 존중해야 할 방식으로 기릴 수 있게 되었다”고 밝혔다. 마다가스카르 문화부는 반환된 유골을 다시 묻을 예정이다.라시다 다티 프랑스 문화부 장관은 유골 봉환 의식에서 “프랑스와 마다가스카르 간의 역사적인 사건을 기념하는 행사”라며 “토에라 국왕은 사칼라바 민족에게 과거와 미래를 이어주는 중요한 인물”이라고 강조했다.