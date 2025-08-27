“제정신 아니야”…18톤 쓰레기 더미 뒤진 남자, ‘이것’ 때문이었다

이미지 확대 자료 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 픽사베이 닫기 이미지 확대 보기 자료 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 픽사베이

캐나다의 한 남성이 아내가 실수로 버린 결혼반지를 찾기 위해 18톤에 달하는 쓰레기 더미를 파헤쳐 반지를 찾은 사연이 전해졌다.지난 26일(현지시간) BBC 등 외신은 캐나다에 거주하는 스티브 반 이셀딕이 아내가 잃어버린 결혼반지를 되찾은 사연을 보도했다.26년차 부부인 두 사람은 지난 13일 영화관에서 영화를 보고 나오는 길에 딸에게 줄 팝콘 한 봉지를 샀다. 팝콘을 들고 있던 이셀딕의 아내는 차에서 내리면서 실수로 정원에 팝콘을 쏟고 말았다. 팝콘을 줍는 과정에서 이셀딕의 아내가 끼고 있던 반지 두 개가 팝콘 봉지 안으로 빠졌고, 이 봉지는 쓰레기통에 버려졌다.부부는 쓰레기가 수거된 후에야 반지가 없어졌다는 사실을 깨달았다. 이셀딕은 집 폐쇄회로(CC)TV 영상을 통해 아내가 반지를 잃어버린 시점을 확인한 뒤 브리티시컬럼비아주의 한 쓰레기 매립지로 향했다.이셀딕은 “내일 아침 쓰레기 매입에 가서 수색하겠다고 하자 아내는 회의적인 반응을 보였지만, 나는 꽤 낙관적이었다”고 당시를 떠올렸다.지난 15일 이셀딕은 삽과 장갑을 들고 쓰레기 더미를 뒤지며 반지를 찾아 나섰다. 그는 “비가 오는 날이었고, 날씨가 그렇게 덥지도 않았다”며 다행히 “날씨가 악취를 줄이는 데 도움이 됐다”고 말했다.현장에서 일하던 데니 웹스터도 굴착기를 이용해 폐기물을 퍼내며 반지 수색을 도왔다. 웹스터는 “제정신인 사람이라면 이런 짓은 하지 않을 것”이라며 “당시 ‘그냥 아내에게 새 결혼반지를 사주라고 어떻게 말해야 할까’라는 생각뿐이었다”고 회상했다.그러던 중 이셀딕은 기적적으로 첫 번째 반지를 찾는 데 성공했다. 그리고 한 시간 만에 두 번째 반지도 찾았다. 이셀딕은 곧바로 아내에게 전화를 걸어 소식을 전했고, 아내는 눈물을 터뜨렸다.이셀딕은 BBC와의 인터뷰에서 “많은 사람이 이 이야기를 듣고 놀랐다. 나도 마찬가지”라며 “희망을 품고 할 수 있는 모든 것을 다 했다”고 전했다.이셀딕은 이번 사건 덕분에 두 사람의 사이가 더욱 돈독해졌다고 전했다. 이셀딕의 아내는 “그가 나를 얼마나 사랑하는지, 썩고 냄새나는 퇴비 더미 속을 기꺼이 뒤지는 모습을 보니 알겠다”고 말했다.