넷플릭스 ‘최대 히트작’ 촬영 중 조감독 갑자기 쓰러져…결국 사망

‘에밀리, 파리에 가다’ 시즌5 촬영 도중 조감독 숨져

넷플릭스 인기 시리즈 '에밀리, 파리에 가다'(Emily in Paris) 시즌5 촬영 모습.

넷플릭스 인기 시리즈 ‘에밀리, 파리에 가다’(Emily in Paris) 시즌5 촬영 도중 현장 스태프가 숨지는 안타까운 사고가 발생했다.24일(현지시간) 이탈리아 일간 라 레푸블리카에 따르면 ‘에밀리, 파리에 가다’의 조감독 디에고 보렐라(47·남)가 지난 21일 이탈리아 베네치아에서 촬영 도중 사망했다.‘에밀리, 파리에 가다’ 제작사 파라마운트 텔레비전 스튜디오는 성명을 통해 “‘에밀리, 파리에 가다’ 제작팀의 한 구성원이 갑작스럽게 세상을 떠나 깊은 슬픔을 느낀다”며 “이 어려운 시기에 유가족과 지인들에게 마음 깊은 위로를 전한다”고 밝혔다.보렐라는 사망 당일 오후 7시쯤 마지막 장면 촬영을 준비하던 중 갑작스럽게 쓰러졌으며, 현장에 있던 의료진이 응급조치를 취했으나 결국 사망했다.보렐라 사망 이후 드라마 촬영은 일시적으로 중단됐으며, 이후 23일 재개된 것으로 전해졌다.한편 넷플릭스의 최대 히트작 중 하나인 ‘에밀리, 파리에 가다’는 미국 마케팅 회사 직원인 에밀리 쿠퍼(릴리 콜린스)가 프랑스 파리 지사로 발령이 나면서 벌어지는 일과 사랑에 관한 이야기를 다룬다. 2020년 시즌1이 성공을 거뒀고, 이후 시즌4까지 인기리에 방송됐다.시즌5는 오는 12월 18일 공개된다. 이번 시즌은 베네치아를 배경으로 에밀리의 러브스토리가 전개될 예정이다.