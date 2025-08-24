해외서 성추행당한 K아이돌…여성팬에 붙잡혀 ‘기습 입맞춤’ [포착]

이미지 확대 8인조 보이그룹 YOUNITE(유나이트) 멤버 은호가 여성 팬에게 붙잡혀 강제로 입맞춤을 당할 뻔했다. 엑스(X) 캡처 닫기 이미지 확대 보기 8인조 보이그룹 YOUNITE(유나이트) 멤버 은호가 여성 팬에게 붙잡혀 강제로 입맞춤을 당할 뻔했다. 엑스(X) 캡처

해외 공연 참석차 브라질에 방문한 K팝 아이돌 그룹 멤버가 현지 여성 팬에게 기습 입맞춤을 당할 뻔했다. 행사 주최 측은 이번 사태를 ‘성추행’으로 규정하며 “깊은 유감을 표한다”고 밝혔다.브라질 일간 G1에 따르면 지난 17일(현지시간) 브라질 상파울루에서 열린 ‘제18회 한국문화의 날’ 행사 무대에 오른 8인조 보이그룹 YOUNITE(유나이트) 멤버 은호가 여성 팬에게 붙잡혀 강제로 입맞춤을 당할 뻔한 일이 발생했다.당시 촬영된 영상을 보면, 유나이트 멤버들이 군중 사이로 지나가던 순간 사람들을 비집고 앞으로 나온 한 여성은 갑자기 은호를 향해 손을 뻗더니 얼굴을 들이밀었고, 곧바로 입맞춤을 시도했다. 여성은 즉시 관계자에 의해 제지됐으며, 은호는 경호 인력과 함께 현장을 급히 빠져나왔다.이러한 장면은 브라질 팬들 사이에서 영상이 확산하면서 논란이 됐다. 현지 팬들은 “그 여성이 은호에게 한 행동은 성추행이다” “이런 행위는 절대 용납할 수 없다” “아티스트의 사생활과 신체의 자유를 침해하는 명백한 범죄”라고 지적했다. 현장에 있었다는 한 팬은 “깊은 분노를 느꼈다”고 비판했다.논란이 이어지자 행사 조직위원회는 소셜미디어(SNS)에 성명을 내고 “행사에서 한 팬이 아티스트에게 강제로 입맞춤을 시도한 성추행 사건에 대해 깊은 유감을 표한다”며 “어떠한 형태의 성추행도 용납될 수 없음을 다시 한번 강조한다”고 밝혔다.이어 “개인의 존엄, 존중, 안전을 침해하는 행위는 결코 용인되지 않을 것”이라며 “아티스트, 팬, 제작진, 스태프 모두가 존중과 윤리, 건강한 교류 속에서 활동할 수 있도록 계속 노력하겠다”고 덧붙였다.유나이트 소속사 브랜드뮤직 역시 “최근 공연 퇴근길에서 일부 팬의 과도한 접근으로 인해 아티스트의 신변을 위협하는 안전사고가 발생한 상황이 있었다”며 “이는 아티스트뿐 아니라 현장에 계신 팬 여러분의 안전에도 큰 위험을 초래할 수 있다”고 경고했다.소속사는 “아티스트와 팬 여러분들의 안전을 위해 스케줄 시 안전거리 유지를 부탁드린다”며 “아티스트의 안전과 건전한 팬클럽 문화를 위해 팬 여러분들의 적극적인 배려와 협조 부탁드린다”고 강조했다.은호는 팬 소통 플랫폼 ‘프롬’을 통해 “당황하긴 했다. 스태프분인 줄 알았다”라면서도 “엄청난 반사신경으로 피했다. 괜찮다”고 팬들을 안심시켰다.