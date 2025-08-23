표범 vs 개, 한쪽이 300미터 끌려갔다는데…기상천외 인도發 실화

방금 들어온 뉴스

표범 vs 개, 한쪽이 300미터 끌려갔다는데…기상천외 인도發 실화

김성은 기자
김성은 기자
입력 2025-08-23 19:31
수정 2025-08-23 19:31
인도 마하라슈트라주 나시크 지역에서 벌어진 표범과 개의 대결 장면. 이 영상은 SNS를 통해 큰 화제를 모았다. 엑스(X) 캡처
인도 마하라슈트라주 나시크 지역에서 벌어진 표범과 개의 대결 장면. 이 영상은 SNS를 통해 큰 화제를 모았다. 엑스(X) 캡처


인도 마하라슈트라주 나시크 지역에서 마을로 내려온 표범이 길거리 개와 싸우다가 오히려 300미터나 질질 끌려가는 상황이 벌어졌다. 예상치 못한 개의 공격에 당황한 표범은 결국 꼬리를 내리고 들판으로 도망쳤다.

22일(현지시간) CNN-뉴스18 등에 외신에 따르면, 나시크 지역 니파드 마을에서 최근 흔치 않은 장면이 펼쳐졌다.

마을로 들어온 표범을 발견한 길거리 개가 갑작스럽게 공격을 시작한 것이다.

목격자들의 증언에 따르면, 개는 표범을 상대로 무려 300미터를 끌고 다니며 맹공격을 퍼부었다.

예상치 못한 강력한 반격에 당황한 표범은 간신히 몸을 빼낸 뒤 근처 들판으로 황급히 달아났다.

싸움을 지켜본 한 마을 주민은 “개가 공격하는 모습이 정말 믿을 수 없을 정도였다. 표범이 아예 상대가 되지 않아 그냥 도망가 버렸다”고 말했다.

이 장면을 담은 영상은 소셜미디어(SNS)를 통해 빠르게 퍼져나갔다. 마을 주민들도 다치지 않았다.

지역 당국은 표범이 부상을 입었지만 주민들에게 위험하지 않은 상태라고 발표했다. 산림청 직원들이 해당 지역을 감시하고 있으며, 표범에게 치료가 필요한지는 아직 확실하지 않다고 한다.
김성은 기자
위로