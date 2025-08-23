한미정상회담 앞두고 조현-루비오 회동…통상당국도 사전 행보

이미지 확대 조현 외교부 장관. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 조현 외교부 장관. 연합뉴스

한미정상회담을 사흘 앞둔 22일(현지시간) 조현 외교부 장관이 마코 루비오 미 국무장관과 회동했다. 김정관 산업통상자원부 장관도 워싱턴DC에 도착해 카운터 파트너와 만나며 정상회담을 앞두고 사전 행보를 시작했다.미 국무부는 이날 토미 피곳 부대변인 명의로 자료를 내고 조 장관과 루비오 장관의 회동 사실을 밝히면서 두 사람이 “한반도와 인도·태평양에서 평화와 안보, 번영의 핵심 축으로 70년 이상 유지돼온 한미 동맹의 지속적인 강점을 강조했다”고 전했다. 피곳 부대변인은 또 “두 장관은 인·태 지역에서 억지력을 강화하고 집단 부담 분담을 확대하며, 미국 제조업의 재활성화를 돕고, 공정성과 상호성을 회복하는 미래지향적 의제를 중심으로 한미동맹을 진전시키는 방안을 논의했다. 한미일 3국 협력의 중요성도 강화했다”고 밝혔다.조 장관과 루비오 장관은 이날 회동에서 정상회담에서 논의될 의제를 사전에 조율했을 것으로 보인다. 특히 한미동맹 현대화 등 외교·안보 분야와 관련해 깊은 대화를 나눈 것으로 전해졌다. 조 장관이 이 대통령의 방미 전 일본 방문 및 한일정상회담 수행을 건너뛰고, 갑자기 방미길에 오르면서 일각에서는 한미정상회담을 앞두고 돌발변수가 발생한 것 아니냐는 관측이 나오기도 했다.이날 워싱턴DC 덜레스 국제공항을 통해 미국에 입국한 김 장관은 하워드 러트닉 상무장관과 크리스 라이트 에너지장관과 회담을 진행한 것으로 알려졌다. 앞서 입국한 여한구 산업부 통상교섭본부장은 전날 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표를 만났다.