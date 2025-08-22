“타이거 우즈, 트럼프 전 며느리와 백악관 결혼” 美현지 보도

“타이거 우즈, 트럼프 전 며느리와 백악관 결혼” 美현지 보도

박성국 기자
박성국 기자
입력 2025-08-22 09:25
수정 2025-08-22 09:25
타이거 우즈(50)와 버네사 트럼프(48)가 결혼식장으로 백악관을 고려하고 있다는 미국 현지 언론 보도가 22일(한국시간) 이어지고 있다.

타이거 우즈(왼쪽)와 버네사 트럼프. 타이거 우즈 SNS 캡처
타이거 우즈(왼쪽)와 버네사 트럼프. 타이거 우즈 SNS 캡처


모델 출신인 버네사는 트럼프 전 대통령의 맏아들 도널드 트럼프 주니어와 2005년 결혼해 5명의 자녀를 낳고 지난 2018년 이혼했다.

우즈의 아들 찰리와 버네사의 딸 카이가 같은 고등학교 골프부에서 선수로 활동하면서 가까워진 것으로 알려진 둘은 지난 3월 사귀고 있다는 사실을 공개했다.

트럼프는 자신의 아들과 이혼한 후에도 버네사를 여전히 아끼고, 우즈와 만남도 적극적으로 환영하는 것으로 알려졌다.

데일리 익스프레스와 레이더온라인닷컴 등은 “둘의 결혼식을 백악관에서 올리는 계획이 트럼프 대통령의 승낙을 받아 진행되고 있다”고 전했다.

앞서 트럼프는 둘이 사귄다는 사실을 공개하자 “나는 타이거, 버네사 모두 좋아한다. 둘이 행복하게 살았으면 좋겠다”는 덕담을 소셜 미디어에 올린 바 있다.

백악관에서 결혼식은 지금까지 19차례 열렸고, 대부분 현직 대통령의 자녀나 손주들이 주인공이었다.
박성국 기자
