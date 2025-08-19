보디가드와 밀월여행…첫 흑인 女시장, 세금 데이트 ‘파문’

이미지 확대 라토야 캔트렐 미국 뉴올리언스 시장(왼쪽)과 경호원 제임스 바피. 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 라토야 캔트렐 미국 뉴올리언스 시장(왼쪽)과 경호원 제임스 바피. 엑스 캡처

이미지 확대 뉴올린언스 시장으로 당선된 라토야 캔트렐. AP연합뉴스 자료사진 닫기 이미지 확대 보기 뉴올린언스 시장으로 당선된 라토야 캔트렐. AP연합뉴스 자료사진

미국 뉴올리언스의 역사적 인물이었던 첫 흑인 여성 시장이 충격적인 스캔들로 법정에 서게 됐다.15일(현지시간) 워싱턴포스트에 따르면 라토야 캔트렐(53) 시장은 경호원 제프리 바피(52)와 사실상 연인 관계를 맺고, 지난 3년간 최소 14차례의 여행을 공적 자금으로 충당한 혐의로 연방 검찰에 기소됐다. 검찰은 두 사람이 함께 쓴 세비가 약 7만 달러, 우리 돈 1억원에 이른다고 밝혔다.이들이 다녀온 곳은 캘리포니아 와이너리, 매사추세츠의 휴양지 마사스 바인야드, 심지어 스코틀랜드와 아랍에미리트까지 포함돼 있었다. 보안 목적이라는 명분으로 바피를 대동했지만, 검찰은 이 일정들을 공적 출장이 아닌 개인적이고 친밀한 여행으로 규정했다.수사 당국이 확보한 왓츠앱 대화는 무려 1만5000건. 바피는 “2021년 스코틀랜드 여행에서 모든 것이 시작됐다”고 말했고, 두 사람은 메시지 자동 삭제 기능을 이용해 증거를 지우려 했다. FBI 조사에서는 거짓 진술을 종용한 정황까지 드러났다.검찰은 캔트렐 시장에게 사기, 공모, 허위 진술, 사법 방해 등 총 18개의 혐의를 적용했다. 또 시 소유 관저를 은밀한 거처처럼 사용하면서 바피가 근무 중인 것처럼 꾸며 급여까지 챙기게 한 사실도 확인됐다.캔트렐은 2018년 뉴올리언스 300년 역사상 첫 여성 시장으로 당선돼 상징적인 인물이었고, 2021년 선거에서도 64.7% 득표율로 재선에 성공했다. 그러나 이번 스캔들로 정치 생명은 물론 수년간의 징역형과 수억원대 벌금형까지 직면하게 됐다.뉴올리언스 검찰은 “로맨스와 성별은 중요하지 않다. 공적 신뢰를 배신하고 세금을 사적으로 전용했다는 점이 본질”이라며 이번 사건을 규정했다.