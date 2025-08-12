“피 아냐?” 관광객 경악…“종말 징조” 공포 확산한 ‘이곳’ [포착]

이미지 확대 이스라엘 북부에 위치한 성경 속 갈릴리 호수가 최근 붉게 물들어 현지 주민과 관광객들 사이에서 “종말의 징조”라며 공포가 확산하고 있다. 이스라엘 자연 및 공원 관리청 닫기 이미지 확대 보기 이스라엘 북부에 위치한 성경 속 갈릴리 호수가 최근 붉게 물들어 현지 주민과 관광객들 사이에서 “종말의 징조”라며 공포가 확산하고 있다. 이스라엘 자연 및 공원 관리청

이미지 확대 이스라엘 북부에 위치한 성경 속 갈릴리 호수가 최근 붉게 물들어 현지 주민과 관광객들 사이에서 “종말의 징조”라며 공포가 확산하고 있다. 이스라엘 자연 및 공원 관리청 닫기 이미지 확대 보기 이스라엘 북부에 위치한 성경 속 갈릴리 호수가 최근 붉게 물들어 현지 주민과 관광객들 사이에서 “종말의 징조”라며 공포가 확산하고 있다. 이스라엘 자연 및 공원 관리청

이미지 확대 이스라엘 북부에 위치한 성경 속 갈릴리 호수가 최근 붉게 물들어 현지 주민과 관광객들 사이에서 “종말의 징조”라며 공포가 확산하고 있다. 이스라엘 자연 및 공원 관리청 닫기 이미지 확대 보기 이스라엘 북부에 위치한 성경 속 갈릴리 호수가 최근 붉게 물들어 현지 주민과 관광객들 사이에서 “종말의 징조”라며 공포가 확산하고 있다. 이스라엘 자연 및 공원 관리청

이미지 확대 이스라엘 북부에 위치한 성경 속 갈릴리 호수가 최근 붉게 물들어 현지 주민과 관광객들 사이에서 “종말의 징조”라며 공포가 확산하고 있다. 이스라엘 자연 및 공원 관리청 닫기 이미지 확대 보기 이스라엘 북부에 위치한 성경 속 갈릴리 호수가 최근 붉게 물들어 현지 주민과 관광객들 사이에서 “종말의 징조”라며 공포가 확산하고 있다. 이스라엘 자연 및 공원 관리청

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

이스라엘 북부에 위치한 성경 속 갈릴리 호수가 최근 붉게 물들어 현지 주민과 관광객들 사이에서 “종말의 징조”라며 공포가 확산하고 있다.11일(현지시간) 영국 데일리메일 등에 따르면 갈릴리 호수의 물결이 핏빛으로 물들며 해안으로 밀려드는 장면이 포착돼 일부 주민들이 이를 “불길한 징조”로 받아들이고 있는 것으로 알려졌다.갈릴리 호수는 예수의 기적이 자주 등장하는 성경 속 배경지로도 유명하다. 신약성경에 따르면 예수는 이곳에서 물 위를 걷고, 물고기 2마리와 빵 5개로 5000명을 먹이는 기적을 행했으며 베드로와 안드레, 야고보, 요한을 제자로 부르기도 했다.일각에서는 이 현상이 구약성경 ‘출애굽기’에 나오는 10가지 재앙 중 첫 번째 재앙인 나일강이 피로 변한 사건을 떠올리게 한다고 주장했다.출애굽기 7장 17~21절에는 “여호와께서 이르시되, 내가 나일강의 물을 지팡이로 치리니 그것이 피로 변할 것이라”고 기록된 것으로 전해졌다.이러한 상황에 일부 신자들은 “종말의 징조”라고 주장해 소셜미디어(SNS)에서 화제를 모았지만, 과학자들과 정부 당국은 이 같은 현상에 대해 “자연적인 현상”이라고 설명했다.이스라엘 환경부는 “강한 햇빛 아래 특정 조류(algae)가 색소를 축적하며 색이 붉게 변한 것”이라며 ‘보트리오코쿠스 브라우니’(Botryococcus braunii)라는 녹조류가 원인이라고 밝혔다.이 조류는 세계적으로 다양한 담수 및 기수 환경에서 발견되며, 인체에 해가 없는 것으로 확인됐다. 또한 석유와 유사한 탄화수소를 생성하는 특징이 있어 바이오연료 생산 연구에도 활용되는 것으로 알려졌다.갈릴리 호수 생태를 연구하는 ‘키네렛 연구소’의 검사 결과에서도 수질은 여전히 안전하며, 피부 자극이나 알레르기 반응 등의 사례도 보고되지 않았다고 당국은 설명했다.전문가들은 “기온 상승, 풍부한 영양분, 햇빛 등 조류 번식에 적합한 환경이 겹치며 일시적인 변색이 발생한 것”이라며 “우려할 만한 사안은 아니다”라고 전했다.앞서 지난 2021년 9월에도 요르단 모압 지역 사해 남쪽에서 물빛이 짙은 붉은색으로 변한 연못이 발견돼 눈길을 끌었다. 일부 신자들은 구약성경 출애굽기의 ‘나일강이 피로 변한 재앙’을 떠올리며 종말론적 해석을 내놨다.그러나 요르단 수자원부 조사 결과 연못에는 망간과 철 성분이 고농도로 포함돼 있었으며, 고온과 높은 염도가 결합해 색 변화를 유발한 것으로 나타났다. 당국은 인체와 환경에 해로운 영향은 없다고 밝혔다.