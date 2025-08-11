아제르·아르메니아 분쟁 끝낸 트럼프… 노벨상 ‘한걸음 더’

윤창수 기자
입력 2025-08-10 18:45
수정 2025-08-10 18:45
양국 정상 백악관 초청해 평화협정
‘트럼프 루트’ 구축·독점 관리도 포함
국경 인접한 이란은 美 개입에 경계

도널드 트럼프(가운데) 미국 대통령이 8일(현지시간) 워싱턴DC 백악관에서 평화협정에 서명한 뒤 서로 악수하는 일함 알리예프(왼쪽) 아제르바이잔 대통령과 니콜 파시냔 아르메니아 총리의 손을 함께 잡으며 웃음 짓고 있다. 워싱턴DC 로이터 연합뉴스
도널드 트럼프 미국 대통령이 구소련에 속해 있던 아제르바이잔과 아르메니아의 40년 가까운 해묵은 분쟁을 종결시키며 노벨평화상 수상에 한걸음 더 다가섰다.

트럼프 대통령은 8일(현지시간) 소비에트 연방의 몰락 이후 나고르노카라바흐 지역을 둘러싸고 민족 갈등을 빚어 온 양국 정상을 백악관으로 초대해 평화협정을 맺었다. 그는 “35년 동안 싸웠지만 이제는 친구가 되었고 오랫동안 친구가 될 것”이라며 일함 알리예프 아제르바이잔 대통령과 니콜 파시냔 아르메니아 총리가 악수하는 손을 힘차게 감싸 쥐었다.

나고르노카라바흐 지역은 아제르바이잔 영토 안에 있지만 10만명 이상의 아르메니아계 주민이 거주하면서 국경 지역에서 잦은 전투가 벌어졌다. 양국의 평화협정은 올해 초 트럼프 대통령이 취임하자 스티브 위트코프 중동 특사가 아제르바이잔 수도 바쿠에서 알리예프 대통령을 만나면서 물꼬를 텄다.

이날 평화협정에서는 아르메니아 남부를 통과해 아제르바이잔으로 이어지는 길이 43.5㎞의 ‘트럼프 루트’를 만들어 99년간 미국이 독점 관리한다는 내용도 포함됐다. 러시아는 조심스럽게 평화협정을 환영한다는 입장을 보였지만 이란은 자국의 국경과 인접한 곳에 트럼프 루트가 생기는 것에 반대했다.

아제르바이잔으로서는 아르메니아 영토로 분리된 고립 영토인 나히체반 자치공화국과 트럼프 루트를 통해 연결되면 유럽과의 직접적인 통로가 뚫리게 된다. 반면 이란은 국경 인근 지역에 미국이 개입하는 것을 두고 “트럼프 루트는 지역 안보를 위험에 빠뜨릴 것”이라는 입장을 보였다.



2022년 이후 우크라이나 전쟁을 벌이면서 양국의 분쟁에 개입하지 못한 러시아는 옛 자국 영토에 미국이 개입하는 것을 두손 놓고 바라보고만 있는 형국이다. 트럼프 대통령은 취임 이후 콩고민주공화국-르완다, 인도-파키스탄, 캄보디아-태국, 이스라엘-이란 등의 국제 분쟁 종식에 개입하면서 ‘평화 해결사’를 자처하고 있다. 알리예프 대통령은 “트럼프 대통령이 아니라면 누가 노벨평화상을 받을 자격이 있는가”라고 강조했다.
윤창수 전문기자
2025-08-11 14면
