‘체포영장’ 푸틴, 미국 간다…트럼프와 악마의 거래?-미·러 정상회담② [월드뷰]

이미지 확대 블라디미르 푸틴(오른쪽) 러시아 대통령이 16일(현지시간) 핀란드 헬싱키에서 미·러 정상회담 이후 진행한 기자회견 도중 트럼프 대통령에게 러시아월드컵 공인구를 선물하고 있다. 2018.7.18 헬싱키 EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 블라디미르 푸틴(오른쪽) 러시아 대통령이 16일(현지시간) 핀란드 헬싱키에서 미·러 정상회담 이후 진행한 기자회견 도중 트럼프 대통령에게 러시아월드컵 공인구를 선물하고 있다. 2018.7.18 헬싱키 EPA 연합뉴스

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 오는 15일(현지시간) 미국령 알래스카에서 도널드 트럼프 대통령과 만난다. 푸틴 대통령의 방미는 2015년 유엔 총회 이후 10년 만에 처음이다. 4년째 탈출구를 찾지 못하고 있는 우크라이나 전쟁도 대격변이 예상된다.

이미지 확대 2015년 9월 2일(현지시간) 미국 알래스카 중남부 데날리국립공원의 방문자 센터에서 관광객들이 데날리 북미 최고봉을 바라보고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 취임 첫날인 지난 1월 데날리의 명칭을 ‘매킨리’로 바꾸는 행정 명령에 서명했다. 앞서 버락 오바마 미국 대통령은 2015년 매킨리의 이름을 데날리로 개칭한 바 있다. 데날리는 알래스카 지역 도착민이 부르는 이름으로, ‘높은 곳’이란 뜻이다. AP 연합뉴스 자료사진 닫기 이미지 확대 보기 2015년 9월 2일(현지시간) 미국 알래스카 중남부 데날리국립공원의 방문자 센터에서 관광객들이 데날리 북미 최고봉을 바라보고 있다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 취임 첫날인 지난 1월 데날리의 명칭을 ‘매킨리’로 바꾸는 행정 명령에 서명했다. 앞서 버락 오바마 미국 대통령은 2015년 매킨리의 이름을 데날리로 개칭한 바 있다. 데날리는 알래스카 지역 도착민이 부르는 이름으로, ‘높은 곳’이란 뜻이다. AP 연합뉴스 자료사진

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

국제형사재판소(ICC)가 2023년 3월 전쟁범죄 혐의로 체포영장을 발부한 상황에서 푸틴 대통령의 방미가 결정되면서, 그 파장에도 관심이 쏠린다.러시아는 물론 미국도 ICC 회원국이 아니라서, 푸틴 대통령이 알래스카 땅을 밟아도 체포영장을 집행해야 할 의무는 없다.다만 미국이 국제사회의 대러제재를 주도해온 것을 고려할 때, 푸틴 대통령의 방미로 서방의 연대가 약화할 공산이 크다.이는 결과와 무관하게 ‘알래스카 회담’ 자체가 푸틴 대통령의 고립 탈출 등 ‘외교적 승리’로 귀결될 가능성을 내포한다.미국 비영리단체 ‘우크라이나를 위한 희망’ 대표 유리 보예츠코는 “휴전 합의가 없더라도 트럼프와의 만남 자체로 푸틴은 승리를 거둔 것”이라고 평가하기도 했다.1867년 미국에 매각하기 전까지 제정 러시아의 영토였던 알래스카에서 회담이 열리는 점도 주목할 만하다.두진호 한국국가전략연구원 유라시아센터장은 “모스크바에서 약 6500㎞, 미·러 간 최단 거리인 알래스카는 옛 러시아 제국의 영토”라며 “회담 장소를 알래스카로 정한 것은 종전 성과를 내기 위한 트럼프 대통령의 파격적인 배려”라고 해석했다.알래스카의 지리적 접근성과 역사적 맥락을 고려하면, 트럼프 대통령이 회담 장소 선정으로 종전 성과 창출에 대한 의지를 드러냈다고 평가할 수 있는 것이다.이로써 푸틴 대통령은 심리적·상징적 우위를 점하게 됐다.강대국 간 현금 거래로 소유권이 미국으로 넘어간 알래스카에서 푸틴 대통령은 ‘강대국 간 세계 질서에서 영토 문제, 특히 제3국의 영토는 신성불가침의 영역이 아니다’라는 주장을 펼칠 수 있다.러시아 북극해 항로(NSR)의 해상 관문으로 기능하고 있는 알래스카는 양국 경제협력 논의에도 알맞다.두진호 센터장은 미·러 정상이 이번 회담에서 알래스카 액화천연가스(LNG) 사업에 대한 러시아의 투자 참여를 논의할 수 있다고 내다봤다.우크라이나 전쟁과 대러 제재로 글로벌 에너지 시장이 재편되면서 유럽은 러시아산 대신 미국산 천연가스로 부족분을 메웠고, 러시아는 LNG 패권을 미국에 넘긴 상태다.푸틴 대통령은 트럼프 대통령이 직접 챙기는 알래스카 LNG 관련 사업 투자로, 극적인 대러제재 완화를 끌어낼 수 있다.향후 정치·안보 지형 변화까지 뒤따르면, 제한적이나마 북극 자원 운송 및 판매 분야에서도 협력을 모색할 여지까지 생긴다.앞서 유리 우샤코프 크렘린궁 보좌관도 미·러 정상회담 사실을 발표하면서 “우리 두 나라의 경제적 이익은 알래스카와 북극에서 만나며, 대규모로 상호 이익이 되는 프로젝트의 시행을 위한 전망이 있다”라고 언급했다.국제법보다 강대국 정치에 관심이 더 많은 트럼프 대통령이 투자를 대가로 푸틴 대통령과 대러제재 및 종전조건을 거래할지 주목된다.