‘머스크 키즈’ 피범벅에 분노한 트럼프… “통제 불능 워싱턴DC, 연방서 통제해야”

도널드 트럼프 미국 행정부의 정부효율부(DOGE)에 발탁돼 일했던 10대 공무원 에드워드 코리스틴.

도널드 트럼프 미국 행정부의 정부효율부(DOGE)에 발탁돼 일했던 10대 공무원 에드워드 코리스틴.

2025-08-08 12면

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)와 함께 도널드 트럼프 행정부 2기의 정부효율부(DOGE)에서 일했던 10대 천재 공무원이 워싱턴DC에서 집단 폭행을 당해 구설에 올랐다. 트럼프 대통령은 진보 성향이 강한 워싱턴DC의 범죄가 ‘통제 불능 상태’라며 “시 당국이 제대로 된 조치를 취하지 않는다면 도시를 연방정부 통제권 아래 두겠다”고 위협했다.트럼프 대통령은 지난 5일(현지시간) 트루스소셜에 온몸이 피범벅이 된 젊은 남성의 사진과 함께 장문의 글을 올렸다. 사진 속 청년은 에드워드 코리스틴(19)으로 DOGE의 최연소 직원으로 발탁됐던 주인공이다. 그는 지난 3일 새벽 워싱턴DC 중심가인 듀폰트 서클 근처에서 청소년 약 10명에게 둘러싸여 폭행당한 것으로 전해졌다. 이들은 코리스틴이 갖고 있던 아이폰도 강탈했다. 경찰은 15세 청소년 2명을 체포했다.노스이스턴대에 학적을 둔 코리스틴은 온라인상 별명이 ‘빅 볼’(big ball·배짱 큰 사람)로, 머스크를 영웅으로 꼽아 왔다. DOGE와 국무부 외교기술국 수석 고문을 거쳐 연방조달청(GSA), 국제개발처(USAID) 등에서 일한 뒤 현재도 사회보장청(SSA)에 몸담고 있다. 국무부로 옮길 때는 과거 데이터 보안업체 근무 시절 내부 정보를 유출해 해고됐던 전력으로 논란이 되기도 했다.트럼프 대통령은 “워싱턴DC는 모든 미국인은 물론 전 세계가 볼 수 있도록 안전하고 깨끗하고 아름다운 도시가 돼야 한다”면서 “워싱턴DC가 신속히 조치를 취하지 않는다면 연방정부가 이 도시를 통제하고 운영할 것”이라고 경고했다. 트럼프 대통령은 1기 때인 코로나 대유행 기간 워싱턴DC의 지역 범죄가 급증하자 ‘수도의 연방화’를 추진해 왔다. 민주당 소속 3선 시장인 흑인 여성 뮤리얼 바우저는 트럼프 1기 때부터 그와 사사건건 대립했다.트럼프 대통령은 “자신들에게 아무 일도 일어나지 않는다는 것을 알고 있기에 법 집행을 두려워하지 않는 것”이라며 “미성년자를 성인으로 기소해 14세부터 장기간 감금할 수 있도록 법을 개정해야 한다”고 주장했다. 워싱턴DC에선 18세 미만 청소년의 형사재판 때 중범죄자, 전과자를 제외하곤 소년법원이 담당한다.