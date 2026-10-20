[열린세상] 장관에게 인사권을 줘도 문제다

자율성으로 전문성 생기지 않아

공정하고 효율적 인사 위한

전문가와 시스템 구축이 우선

이미지 확대 이근면 전 인사혁신처장 닫기 이미지 확대 보기 이근면 전 인사혁신처장

2026-10-20 27면

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반가운 뉴스를 접했다. 대통령이 최근 실장급 이하 인사에 자율권을 주고 있으며, 부처가 좋은 인재를 배치하고 그 결과에 책임져야 한다고 밝혔다. 정책을 잘 아는 부처가 인재를 배치하면 현장성과 책임성을 높일 수 있다. 2000년 이후 급격히 몸집이 불어난 (예산이 800% 증가했다.) 현실을 반영, 인력운영의 전문성이 강화되니 늦었지만 바른 방향이다.그러나 인사권을 내려보내는 것만으로 부처의 인사 역량이 저절로 생기는 것은 아니다. 인사는 단순 행정 절차 업무가 아니다. 조직의 임무와 개인의 역량을 고려해 미래 인재를 길러내는 전문 영역이다. 따라서 부처의 인사 자율권을 논하기 전에 먼저 물어야 한다. 각 부처에는 인사를 전문적으로 설계하고 운영할 인력과 체계가 충분히 있는가.인사는 발령 업무가 아니라 전문적인 경영이다. 공정한 인사는 오늘의 인사 규정을 지키는 것만으로 완성되지 않는다. 내일의 인재를 육성하고 미래를 준비하는 조직의 핵심 기능이다. 직위별로 어떤 능력이 필요한지 분석하고, 구성원의 성과와 잠재력을 평가하며, 승진과 전보가 조직의 전문성을 어떻게 바꿀지 판단해야 한다. 보직은 정책의 연속성과 조직문화에도 영향을 미친다. 인사 담당자가 잦은 순환보직으로 바뀌고 전문성이 축적되지 않는다면, 정교한 인사 제도가 있어도 실제 운영은 관행과 인맥, 상급자의 감에 좌우될 수 있다.인사혁신처는 과거 각 부처의 인사업무를 전문직위로 지정해 담당자의 전문성을 높이고 인적자원 관리 역량을 키우겠다는 방침을 밝힌 바 있다. 정부에는 인사혁신처라는 중앙 인사기관이 있고 부처의 인사·급여·평가·교육훈련 등을 지원하는 전자인사관리시스템 ‘e-사람’도 운영되고 있다. 문제는 제도의 부재가 아니다. 핵심은 이 기반이 각 부처의 인사 전문직과 연결되어 있는지, 담당자의 전문성이 축적되는지, 실제 인사 결정의 질을 점검하고 고치는 관리 체계가 작동하는지다. 정보축적과 공정한 인재 배치는 별개의 문제다. 군에서도 인사 관리는 전문 기능이다. 준비 없는 권한 이양은 재량의 사유화가 될 수 있다.인사권을 부처에 주면 전문성과 책임성이 커질 수 있다. 반면 기준과 견제 장치가 약하면 내부 인맥과 특정 라인의 영향력이 더 강해질 수도 있다. 담당자의 전문성, 결정 과정의 검증, 부당 인사에 대한 구제 통로가 필요하다. 중앙의 간섭을 줄였다는 이유만으로 부처 인사가 공정하고 효율적이 되는 것은 아니다. 따라서 부처 자율권 확대는 인사 전문직의 육성, 체계 정비와 한 묶음으로 추진해야 한다.담당자가 직무분석·성과평가·경력관리·공정채용을 전문적으로 다룰 경로를 마련해야 한다. 주요 보직 인사의 기준과 심의 과정을 기록하고, 이해충돌과 보복성 인사를 점검하며, 부처별 인사 운영을 정기적으로 평가해야 한다. 인사혁신처는 개별 인사를 대신 결정하는 기관이 아니라 각 부처가 공정한 기준과 전문 역량을 갖추도록 지원하고 감시하는 역할을 강화해야 한다.총을 다룰 줄 모르는데 총을 쥐여 주면 사고가 나듯, 인사를 설계하고 책임질 전문성과 시스템 없이 권한만 넘기면 부당 인사와 인사 사고, 정실 인사가 반복될 수 있다. 특히 장관이 인사에 대한 역량이 준비되었는지가 관건이다. 준비되지 않은 리더의 인사권은 경계해야 한다. 임명된 장관이 실제 인사책임자로 학교 후배를 임명하는 사례도 있다.부처의 자율성은 키워야 한다. 그러나 자율성만으로 전문성이 생기지는 않는다. 인사권을 어디에 둘 것인가를 논하기 전에, 그 권한을 제대로 행사할 전문가와 시스템을 먼저 세워야 한다. 그래야 인사 자율권이 부처의 재량 확대에 그치지 않고, 정부 전체의 인재관리 역량과 국민의 신뢰를 높이는 개혁이 된다. 세계 최고의 정부 경쟁력은 미래를 선도하는 인재 운영 전략이 그 답이다.이근면 전 인사혁신처장