[씨줄날줄] 사관생도 결혼 금지

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고대 로마 제국의 초대 황제 아우구스투스(BC 27~AD 14) 시절 로마 군단병과 보조병들은 현역 복무 중 공식 결혼이 엄격히 금지됐다. 군인이 가정을 꾸리면 전장에서 사리사욕이나 가족 걱정 때문에 용맹함을 잃고, 군대 이동 시 가족이 동행하면 행군 속도와 보급 부담이 커진다는 이유에서였다.
미국의 육·해·공군 사관학교도 입학부터 졸업 때까지 결혼, 임신, 자녀 부양이 철저히 금지됐다. 다만 2021년 의회에서 사관생도 자녀 양육 권리를 보장하는 조항이 국방수권법에 포함돼 생도가 재학 중 아이를 낳거나 부모가 되어도 퇴교당하거나 친권을 포기할 필요가 없게 됐다. 그럼에도 입학 시점이나 재학 중 결혼은 원칙적으로 제한된다.
프랑스 육군사관학교에서는 사관생도도 일반 군인 신분에 준하는 법적 지위를 인정받는다. 따라서 혼인, 출산 등 개인의 사생활을 사관학교 규정으로 금지하는 것은 헌법상 기본권 침해로 간주된다. 생도 기간 중 임신하게 되면 휴학 조치를 받은 후 복귀할 수 있다.
국방부는 국가인권위원회가 지난 6월 권고한 ‘사관생도 혼인·임신 제한 규정 완화 또는 폐지’를 수용하지 않기로 했다. 혼인 금지를 유지해야 하는 이유에 대해 “임신, 출산, 육아로 인한 휴학·복학으로 생도 생활 및 교육훈련이 단절되고, 생도 생활과 가정의 양립 제한 등으로 중도 퇴교율이 증가할 수 있다”고 설명했다. 한마디로 사관학교의 교육목적 달성에 지장을 줄 수 있다는 것이다.
‘강동엄마’ 박춘선 서울시의원, ‘문화가 흐르는 우리동네’로 주민 일상에 문화복지를 더하다
서울시의회 교육위원회 박춘선 의원(강동2, 국민의힘)은 지난 10일 강동아트센터 바람꽃마당에서 열린 ‘블루밍 사운드 페스티벌’에 참석해 지역주민들과 함께 공연을 관람하고 생활 속 문화향유의 의미를 나눴다. ‘블루밍 사운드 페스티벌’이 서울시 민간축제 지원사업에 선정되면서, 지난 10일 오후 5시 30분 강동아트센터 바람꽃마당에서 무료로 개최됐다. 이번 행사는 시민들이 클래식 음악을 친숙하게 접할 수 있도록, 잔디밭에서 가족과 함께 여유를 즐기는 피크닉형 야외 음악축제로 기획됐다. 이날 무대에서는 피아노, 현악 4중주, 전통무용, 퓨전국악, 기타 연주 등 다채로운 장르의 공연이 펼쳐졌고, 둔촌청소년문화의집 당찬청소년뮤지컬단의 특별 초청 무대도 더해졌다. 아울러 ‘블루밍 스케치’ 등 온 가족이 참여할 수 있는 프로그램과 포토존이 운영돼 전 세대가 어우러지는 열린 문화의 장이 마련됐다. 이번 축제는 박춘선 의원이 강조해 온 ‘문화가 흐르는 우리동네’의 비전이 주민들의 실제 문화 향유로 꽃피웠다는 점에서 의미를 더한다. 박 의원은 제11대 서울시의회 의정 활동을 통해 관련 예산 확보에 주력하며, 주민들이 생활권 가까운 곳에서 문화를 누릴 수 있는 든든한 토대를
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일각에서는 변화된 사회환경을 고려하고 고급 인재들을 확보하기 위해 혼인 금지를 풀어야 한다는 의견도 없지 않다. 육군사관학교는 1951년 4년제로 재개교한 이래 생도들의 음주와 흡연, 결혼 등 ‘3금(禁) 제도’를 엄격하게 적용해 왔다. 2016년 3월 새학기부터는 육·해·공군 사관학교 모두 생도들의 학교 밖 사복 차림과 음주를 허용하기 시작했다. 혼인 금지 빗장까지 푸는 것은 아직 먼 이야기인 모양이다.
2026-10-20 27면
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